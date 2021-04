Bijna 300 miljoen euro aan coronasteun voor Drentse bedrijven

Het gaat dan om hulp om de salarissen en de vaste lasten te kunnen betalen. 30 procent van de Drentse bedrijven heeft gebruikgemaakt van minimaal één regeling, daarvan is ruim 70 procent horeca.

Vooral NOW1

Vooral vlak na het uitbreken van de coronacrisis is er veel steun aangevraagd om de salarissen te kunnen doorbetalen. In het kader van de NOW1-regeling werd in 2020 over maart, april en mei in Drenthe 137 miljoen euro uitgekeerd. De regeling geldt voor bedrijven met meer dan 20 procent omzetverlies. Bedrijven hebben tot eind oktober de tijd om een definitieve berekening te maken. Als het omzetverlies is meegevallen, moet er noodsteun worden terugbetaald.

De TOZO, de tijdelijke overbrugging voor ondernemers, is tot eind september in Drenthe ruim vijfduizend keer aangevraagd. In heel Nederland is er voor 17,6 miljard euro aan coronasteun uitgekeerd. Het meeste geld ging naar de regio Groot-Amsterdam.