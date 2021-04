Fins kampioene Anniek Siebring op zoek naar nieuw sportief avontuur

"Ik wil graag in een sterkere competitie spelen dan in Finland en ook liever iets dichter bij huis", reageert Siebring. Na een verblijf van acht maanden in Finland is ze weer even terug in Sleen. In coronatijd kwam ze erachter dat het toch wel fijner is om dicht bij haar familie en vriend te zijn.

Geen Champions League

Ze koos voor LP Viesti omdat de club al jarenlang meespeelt om de prijzen en dit jaar Champions League zou gaan spelen. Vanwege corona ging dat niet door, maar Siebring speelde wel veel wedstrijden.

"In de Finse competitie spelen de ploegen drie keer tegen elkaar. Er zijn maanden dat ik wel veertien wedstrijden speelde", verklaart ze. Het leven in Finland vond ze prima. Wel lag er tweeënhalve maand achter elkaar sneeuw en is het om half vier 's middags donker. En mede daardoor was het, met vrienden en bekenden op afstand, soms best even slikken.

"Ja dat heb je dan in het begin. Dan denk je: 'Anniek, waarom heb je hier nou weer 'ja' tegen gezegd?' Daar moet je even doorheen. Maar ik ga natuurlijk ook niet zomaar naar een land. Ik heb daar m'n teamgenoten en dat is dan zeg maar mijn familie daar."

Carrière

De 23-jarige passer/loper begon haar carrière op haar zevende bij Sleen. In het jaar van haar HAVO-examen vertrok ze op haar zestiende naar Lycurgus in Groningen. Daarna volgden vier seizoenen in Sneek voordat ze in de Duitse Bundesliga bij Suhl ging spelen. Na twee seizoenen in de Duitse competitie vertrok ze in augustus naar Finland.

Oranje

Bij afwezigheid van veel grote namen, werd ze twee jaar geleden opgeroepen door bondscoach Jamie Morrison voor de Nations League met het grote Oranje. Inmiddels is Avital Selinger bondscoach en staat ze voorlopig niet op de long-list. "Dat zijn dingen waar je nog wel eens aan terugdenkt. Dat je een week naar Hong Kong en een week naar Servië gaat. Dat is natuurlijk heel gaaf. Dat ik nu niet opgeroepen word is jammer. Maar ik ben ook wel heel realistisch en ik kijk gewoon van dag tot dag hoe het gaat", zegt Siebring berustend.

Spelersmakelaar Joost Kooistra

In haar zoektocht naar een nieuwe club wordt ze geholpen door spelersmakelaar Joost Kooistra uit Assen. Hij is zelf 97-voudig international en heeft er z'n werk van gemaakt.

"Ze is een hele intelligente dame en een hele constante speelster. Ze is heel allround. Ze is niet zo lang maar dat compenseert ze met haar enorme sprongkracht en atletisch vermogen. Ze kan goed passen. Dat is op haar positie enorm belangrijk want daarmee kan ze haar teamgenoten goed in stelling brengen", analyseert Kooistra.

Hij is op dit moment iedere dag met de nieuwe transfer van Siebring bezig. "Ze heeft zich prima in de kijker gespeeld. Er lopen al wat zaken op de achtergrond. Veel gaat via de mail, we sturen videobeelden en overleggen haar statistieken. Ik praat met coaches, trainers en presidenten van clubs. En uiteindelijk zal het hele sportieve plan de doorslag geven."

De transfermarkt sluit pas in augustus dus voorlopig is er nog tijd genoeg.