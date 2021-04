Advocaat Hala E.: 'Medicijnen ongemerkt toedienen vrijwel onmogelijk'

Hala E. met naast zich advocaat Ronald Knegt in de rechtbank in Assen (Rechten: Heleen van den Broek)

Het OM eiste eerder vanmiddag achttien jaar gevangenisstraf tegen E. (48). Volgens justitie is er genoeg bewijs dat zij Hoogerbrugge in december 2017 heeft gedrogeerd door een mix van medicijnen in zijn drinken te gooien en hem later, toen hij op bed lag, met een hard voorwerp dood te slaan.

Vieze glazen vaker gebruikt?

Dat haar DNA en vingerafdrukken op de glazen zaten, waarin de resten zijn gevonden van de medicijnen waarmee Hoogerbrugge is vergiftigd, zegt volgens Knegt niet dat zij de dader is. Op de glazen zaten ook DNA en vingerafdrukken van Hoogerbrugge zelf. Zijn huis was volgens de advocaat slordig en vies; hij sluit niet uit dat Hoogerbrugge de glazen vaker heeft gebruikt.

"Uit onderzoek blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om ongemerkt een grote hoeveelheid medicijnen toe te dienen", aldus Knegt. De smaak van het drinken verandert en het is zichtbaar, omdat de pillen niet goed oplossen en het drinken enorm zou gaan schuimen, legde hij uit.

Volgens het OM zou Hoogerbrugge vrijwillig nooit die mix van medicijnen hebben ingenomen, omdat uit verklaringen van zijn familie en zijn huisarts blijkt dat hij wars was van medicatie. Knegt trekt dit in twijfel, omdat uit onderzoek in zijn huis blijkt dat er wel oude verpakkingen van medicatie zijn gevonden. De advocaat sluit niet uit dat Hoogerbrugge de medicijnen wel degelijk zelf heeft ingenomen, bijvoorbeeld omdat hij wilde ontspannen.

'Geen plausibel motief'

Ook benadrukte hij dat er helemaal geen plausibel motief is waarom E. Hoogerbrugge zou willen vermoorden. "Er wordt gesuggereerd dat mogelijk sprake was van een financieel motief, maar dat is opvallend, omdat het enige waardevolle dat uit zijn woning miste zijn portemonnee was, waar naar schatting maximaal 120 euro in zat. Voor zo'n bedrag zou geen zinnig mens een moord plegen."

Verder benadrukte Knegt dat het OM van het begin af aan zijn zinnen lijkt te hebben gezet op Hala E. en andere mogelijkheden niet goed heeft onderzocht. "Uit het onderzoek is gebleken dat hij vaak boos was op de wereld en snel conflicten had met mensen. Hij had gedoe met veel oude kennissen, zoals vroegere dienstmakkers."

Vader

Ook met zijn vader had de ex-militair volgens Knegt regelmatig ruzie. Een getuige heeft daarover verklaard bij de politie. De advocaat zei dat het ook mogelijk is dat de vader een motief had om zijn zoon om het leven te brengen. Dat leverde reacties van ongeloof op bij de moeder en zus van Hoogerbrugge die in de zaal zaten.

De vader was de man die het lichaam van Hoogerbrugge op 20 december 2017 vond. De man heeft er een trauma aan overgehouden en wordt daarvoor behandeld, vertelde de officier van justitie.

De rechtbank doet op 7 mei uitspraak.

Lees ook: