Bevrijding Hoogeveen herdacht: 'Aan deze mensen hebben wij onze vrijheid te danken'

Hoogeveen werd bevrijd op 10 en 11 april 1945 door Belgische parachutisten en troepen uit Canada. Volgens Burgemeester Loohuis een gebeurtenis die we niet mogen vergeten. "Het is alweer zoveel jaar geleden, maar aan deze mensen hebben wij onze vrijheid te danken. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dit elk jaar blijven herdenken."

Kortste route

Volgens historicus Albert Metselaar was het in eerste instantie niet de bedoeling dat de troepen naar Hoogeveen zouden komen. "Dit was uiteindelijk de kortste weg naar Groningen." Volgens de historicus zijn er nog steeds enkele soldaten in leven die destijds in Hoogeveen hebben gevochten. "Er is nog een aantal veteranen in leven. Ik weet zeker als ze de foto's van de herdenking voorbij zien komen dat ze heel blij worden."

Verkeerd beeld

Luitenant Kolonel Bloemberg was namens de Stichting Veteranen Hoogeveen aanwezig. Zelf is hij nog geen veteraan, maar vindt het wel belangrijk dat dit soort historische momenten worden herdacht. "Het zijn mensen die duizenden kilometers hebben gereisd en het land niet eens kennen, maar wel vechten voor onze vrijheid en veiligheid. Daar heb ik veel respect voor."

Bloemberg hoopt dat er een beter beeld komt van veteranen in Nederland. "We denken vaak dat het mannen zijn op leeftijd, maar dat klopt niet helemaal. Het zijn mensen met verschillende leeftijden die zomaar bij jou in de straat kunnen wonen."