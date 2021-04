Hunebed Highway-bordjes massaal gestolen: 'Asociaal en gevaarlijk'

Sinds de N34 in de zomer van 2018 officieel werd omgedoopt tot de Hunebed Highway zijn er al zo'n zeventig van die speciale borden gestolen. "Ontzettend asociaal, gevaarlijk en slecht voor de promotie van deze regio", zegt Henk Klaver, één van de initiatiefnemers van de rebranding van de provinciale weg. "Het doel van de bordjes is dat we deze regio op de kaart zetten, het is wel mooi dat mensen deze bordjes blijkbaar willen hebben, maar het stelen kan echt geen optie zijn."

Gevaarlijk

De eigenaar van de bordjes, de provincie Drenthe, veroordeelt de herhaaldelijke diefstal van de borden: "Wij doen bij ieder verdwenen bord aangifte bij de politie. Het is strafbaar en bovendien zeer onveilig om een verkeersbord te ontvreemden. Liefhebbers van de borden kunnen eenvoudig aan een replica komen via de webshop van de Hunebed Highway", aldus Willemijn van Maanen, communicatiemedewerker provincie Drenthe.

Nieuwe bordjes

Ondanks dat er in drie jaar tijd dus zo'n zeventig bordjes gestolen zijn en de schade in de duizenden euro's loopt, blijft de provincie het proberen. Er worden weer nieuwe borden geplaatst. En daar is ondernemer Klaver erg blij mee: "Ik vind het heel goed dat de provincie weer nieuwe borden gaat plaatsen, het is heel belangrijk voor de uitstraling van onze regio."

"Maar ik hoop dat de trend van het stelen van die borden snel afgelopen is. Ik wil iedereen oproepen: blijf van die borden af!"