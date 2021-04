Bennie Streuer: 'Toen ik op die muur afging dacht ik: dit is het einde'

"Ik hoor van ooggetuigen dat ik wel een paar keer over de kop ben gevlogen met het span en dat ik er daarna pas uitgevlogen ben. Ik lag tien of vijftien meter verderop. Ik reed in de zesde versnelling dus we gingen echt heel hard. Tijdens het rijden voelde ik dat er wat afknapte en kon ik nog even tegensturen. Daarna ging het span naar rechts en gingen we recht op een muur af. Ik dacht: dit kan wel eens het einde zijn. Maar ik had wel pijn en dat was, in dit geval, een goed teken", vertelt Streuer rustig via FaceTime vanuit z'n ziekenhuisbed. De geruchten dat hij geen gevoel meer in z'n benen had, kloppen volgens hem dan ook niet.

'M'n hele lichaam is blauw'

"Ik herinner me alles nog. Al dat krakende polyester en de knal tegen de muur maken veel geluid. Ook weet ik nog dat het afwisselend donker en licht was toen ik steeds over de kop ging", herinnert Streuer zich. Hij gebruikt FaceTime omdat hij niet kan appen. "M'n rechterarm is wel oké. Maar met links kan ik niks. Verder ben ik zo blauw als een smurf. M'n hele lichaam is blauw. Dat was meteen al na de crash. Ook m'n tenen zijn helemaal blauw", vertelt Streuer ontspannen.

"Ik schijn ook een bloedinkje in m'n hoofd gehad te hebben. Maar ik heb nu eigenlijk helemaal geen last van m'n hoofd". Ook heeft hij pas één pijnstiller gebruikt tot nu toe. Streuer heeft geen idee hoe lang z'n herstel gaat duren. "Maar ik ga er wel voor zorgen dat mijn team ondertussen een nieuwe motor uit Duitsland haalt", zegt hij strijdvaardig.

Passagier ongedeerd

Streuer was vanmorgen rond tien uur met zijn Franse bakkeniste Emmanuelle Clément aan het testen in Duitsland. Al na vijf of zes rondes ging het mis. De Française bleef wonderwel ongedeerd. "Ik denk dat zij er op tijd uitgesprongen is", zegt Streuer.

Na het ongeval is de Drentse coureur eerst naar het medisch centrum van het circuit gebracht. Maar daar werd al snel besloten dat hij met een helikopter naar het ziekenhuis moest.