Finalisten Drèents Liedtiesfestival bekend

Vorig jaar is het festival afgelast in verband met corona. "Toen zaten we midden in de eerste lockdown en we wisten niet waar we aan toe waren. En toen moesten we het een jaar uitstellen. Dat was een moeilijke beslissing", zegt Kamping.

"Des te mooier dat het dit jaar wel kan doorgaan. Er waren in totaal 34 inzendingen, een stuk meer dan in 2019. Het is hartstikke belangrijk dat je zingt in de taal waarin je ook praat."

De leden van de selectiecommissie krijgen de liedjes anoniem thuisgestuurd en maken dan een top-10. "Dan inventariseer ik alles", zegt Kamping. "Dan vindt er een inhoudelijke discussie plaats waarin ieder zijn keuze kan verdedigen. Dat zijn vaak interessante discussies. Dit jaar is de variëteit erg groot."

De tien finalisten:

As ik 't wachten kan- Rick Hilberts

Vuul (oh oh oh) - Jolien Wonink-Dijkstra

Met zien twee - Jaap Lamfers & Marianne Veenstra

Dichter tot de kern - Maurice Mulderij

Waarm bie de kachel - Lilian van Lottum

Waj zien is waj kriegen - Dennis Hendriks

Jij heurt bij mij - Boes & Boels

Mag ik weer in huus? - Skroetbalg

Dreuge worst met kaviaar - GERS (Gerwin Jutstra)

Wiezers van de klok - Anna Jents

De finale van het Drèents Liedtiesfestival is op Hemelvaartsdag 13 mei in het ATLAS Theater in Emmen en wordt live uitgezonden op RTV Drenthe. De winnaar van 2019 Leon Moorman reikt de prijs uit. De winnaar van de finale wint een geldbedrag van 2.000 euro, om te besteden aan het opnemen en uitbrengen van het winnende lied.