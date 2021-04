Honderden Drenten op de been voor de Hartstocht

Grote gezelschappen mogen niet bij elkaar komen en daarom lopen losse groepjes deelnemers verspreid door het land in de buurt van hun eigen woonplaats. Klaas Veldhuis en zijn dochter Britt uit Dalerpeel doen ook mee. Ze waren vanmorgen al vroeg op de been en lopen 30 kilometer.

Veldhuis is wel wat gewend. Hij heeft ook al eens met de vierdaagse meegedaan. "De afstanden ken ik op zich wel, maar het trainen en dergelijke is wel anders, want ik doe nu echt alles alleen samen met Britt. Je kunt niet in grote groepen gaan lopen, dat zit er nu niet in."

Iets kleins terug doen

Veldhuis is sinds twaalf jaar hartpatiënt. Van de ene op de andere dag ging het mis. Hij belandde in het ziekenhuis en na een half jaar aan onderzoeken werd duidelijk dat zijn hart zwaar is aangetast door de ziekte sarcoïdose, een ziekte die normaal vooral de longen treft. Bij hem was het het hart dat onherstelbaar beschadigd is geraakt.

Een reden om deze Hartstocht te lopen, vertelt hij. "Ik ben veel met ziekenhuizen in aanraking geweest en ik weet dat er heel veel kennis en inzet voor nodig is. Die kennis werd mij geboden en ik heb alle hulp gekregen die nodig was. Dit is dan een heel klein stukje dat je terug kunt doen."

Streefbedrag ruimschoots gehaald

Veldhuis wilde samen met zijn dochter 150 euro ophalen. Maar vandaag, de dag dat hij over de finish komt, staat de teller al op ruim 2.500 euro. "Ja, echt geweldig dat iedereen zo doneert", vertelt hij vol ongeloof. "Ik ga er vanuit dat het totaalbedrag voor de Hartstichting Nederland gigantisch is."

Of Veldhuis het vaker wil gaan proberen? "Na het ziek zijn wil ik het wandelen sowieso weer gaan volhouden. Dit is daar een leuke basis voor denk ik."