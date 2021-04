Militairen uit Assen ingezet bij bestrijding coronauitbraak Curaçao

Elke vierenhalve maand stationeert Defensie 120 militairen uit Nederland op marinebasis Parera op Curaçao, die daar de Compagnie in de West vormen. Dit jaar zijn eenheden van de Johan Willem Friso-kazerne uit Assen aan de beurt. Ze houden oefeningen op de Caribische eilanden en staan paraat in het geval van calamiteiten.

Golf van besmettingen

Het aantal besmettingen met het coronavirus is op Curaçao de afgelopen weken explosief gestegen. Volgens de cijfers van vrijdag 9 april zouden er op dit moment 4726 personen besmet zijn met corona, 130 patiënten met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis en 62 personen overleden zijn. Twee weken geleden waren er nog 2234 met een actieve coronabesmetting, lagen er 58 patiënten in het ziekenhuis en waren er 30 personen overleden. Op Curaçao wonen ongeveer 160.000 mensen.

De intensive care van het enige ziekenhuis waar coronapatiënten kunnen worden behandeld ligt helemaal vol. Buitenlandse Zaken riep Nederlandse stagiairs en toeristen op om het eiland te verlaten en er zijn artsen en vaccineerders ingevlogen. Defensie assisteert al langer op Curaçao, maar het is voor het eerst dat de Compagnie in de West ook wordt ingezet.

Op marinebasis Parera is, om de prikcapaciteit te vergroten, sinds donderdag een vaccinatiestraat ingericht. De militairen uit Assen zetten geen prikken, maar helpen bijvoorbeeld bij het begeleiden van mensen die een vaccin komen halen. Medewerkers van de kazerne en van de Curaçaose GGD dienen in een sporthal op de basis de vaccins toe. "Ik ben aangewezen als coördinator voor het deel bij de vaccinatiestraat", zegt luitenant Bram. "Ik zorg er samen met mijn jongens voor dat de hele doorstroom van de mensen die uitgenodigd zijn om een vaccinatie te halen goed verloopt. En dat ze daarna ook weer in goede banen terug naar huis worden geleid."

Vanwege het hoge aantal besmettingen heeft de overheid van Curaçao het prikproces op het eiland behoorlijk opgeschroefd. Er zijn extra vaccins uit Nederland naar Curaçao gestuurd en de regering wil dat iedereen die een vaccin wil voor het einde van deze maand een prik heeft gehad. Militairen zijn door de overheid van Curaçao bestempeld als vitale beroepsgroep en kregen voorrang bij het uitdelen van de vaccins. Volgens een Defensiewoordvoerder op Curaçao is het personeel van Defensie inmiddels al ingeënt tegen het coronavirus.

Vaccinatiestraat Marinebasis Parera geopend Sinds vandaag kunnen mensen op Curaçao ook bij onze marinebasis terecht... Posted by Defensie Caribisch Gebied on Thursday, April 8, 2021

Coronaregels handhaven

Behalve op de eigen kazerne helpen de militairen uit Assen ook mee met het handhaven van de coronaregels. De meest strenge daarvan zijn de avondklok, die elke avond vanaf 19.00 uur geldt, en een kentekenmaatregel: de plachi di dia. Per dag is op basis van de eerste letter van het kenteken bepaald wie er de weg op mag. Uitzonderingen zijn er net als in Nederland voor bijvoorbeeld mantelzorgers.

"Ik vind het hartstikke mooi om te doen", zegt luitenant Jesse. "We krijgen veel positieve reacties. Op dit moment draai ik steun met mijn peloton aan het Korps Politie Curaçao. We ondersteunen ze bij het handhaven van de geldende coronamaatregelen. We helpen bijvoorbeeld bij het handhaven van de avondklok en controleren het verbod op samenscholen."

De politie heeft niet genoeg mankracht om de coronaregels te handhaven en daarom schieten de militairen te hulp. De samengestelde teams van lokale politieagenten en militairen staan bij checkpoints op verkeersknooppunten om te controleren of mensen met een geldige reden op straat zijn. De militairen spreken mensen aan en controleren of zij buiten mogen zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen de aanwezige agenten een boete uitschrijven. De militairen staan volgens de Defensiewoordvoerder nooit zonder agenten bij de checkpoints.