Vermoorde onbekende Fransman voor het eerst herdacht

Het monument staat er nog maar net, omdat het verhaal van de jongen lange tijd onbekend was. Amateurhistoricus Bert Staal zocht het enkele jaren geleden uit. De jonge Fransman groeide op in een weeshuis nadat zijn vader was overleden. Uiteindelijk sloot hij zich als minderjarige aan bij het leger.

'Daar moet je wat mee'

Toen dat verhaal bekend werd besloot een groep inwoners van Gieten zich in te zetten voor de komst van een monument. "Een jongen, bijna achttien, gestorven voor onze vrijheid. Daar moet je wat mee", zegt Klamer Bos van de werkgroep.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Er worden bloemen gelegd bij het monument tussen Gieten en Gasselte (Rechten: RTV Drenthe)

De onthulling van de gedenksteen zou vorig jaar tijdens de viering van 75 jaar bevrijding zijn. Vanwege corona is dat niet gebeurd. Vanochtend is het leven van de Fransman alsnog herdacht. Volgens Bos werd het tijd, het monument staat er immers al een jaar. "Omwonenden vertellen hoe vaak mensen erbij stilstaan. Dat geeft een goed gevoel, zegt hij.

Zus mag niet komen

Tijdens de herdenking, precies 76 jaar nadat Heckman sneuvelde, werd de Last Post gespeeld en waren er korte toespraken van onder meer burgemeester Anno-Wietze Hiemstra en leden van de werkgroep. "Het was nog mooier geweest als zijn nog levende zus erbij was geweest", zegt Martje Pronk-Hogenesch van de werkgroep. De zus zou er wel bij zijn, maar vanwege de huidige lockdown in Frankrijk mag ze niet naar Nederland reizen.

"Als corona achter de rug is en ze wil komen, dan zullen we haar ontvangen", zegt Pronk-Hogenesch. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een herdenking komt bij het monument.