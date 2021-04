Stichting Dorpsbelangen Rolde wil onderzoek naar rondweg westzijde

Stichting Dorpsbelangen Rolde wil dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een rondweg aan de westzijde van Rolde. Dat schrijven zij in een brief aan het college van B en W en alle fracties van de gemeente Aa en Hunze. Aanleiding is de gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising van Grolloërstraat en de Rolderdingspillaan in het centrum van Rolde, waar 24 maart nog een ongeluk gebeurde. Daarbij raakte een persoon gewond.

De stichting stelt dat de herinrichting van het centrum in 2014 en 2015, bedoeld om doorgaand verkeer door het dorp te ontmoedigen en het centrum een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, volledig is mislukt. Ook zouden werkzaamheden aan de FlorijnAs bij de Overcingellaan in Assen geen positieve invloed gehad hebben op de situatie in Rolde. Een rondweg aan de westzijde van Rolde ziet de stichting als een van de beste manieren om de verkeersdruk in het dorp te verlagen.

Dorpsvisie

De aanpak van het probleem moet onderdeel worden van de nieuwe Dorpsvisie Rolde, vindt de stichting. Daar wordt nu aan gewerkt, dus het is volgens de stichting een goed moment om ook een haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Dat zou dan gedaan moeten worden door een onafhankelijk bureau. "Uit zo'n onderzoek moet onder meer duidelijk worden wat de kosten zijn, hoe zo'n weg gefinancierd kan worden en welke tracés er mogelijk zijn", staat er in de brief.

