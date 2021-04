Paul Gladon: 'Michael de Leeuw hoopte dat ik zou scoren'

De lange aanvaller stond na afloop met een brede grijns de pers te woord. "Ik mocht eindelijk spelen omdat Michael de Leeuw ziek was en dan hoop je natuurlijk op een overwinning en een goaltje en dat is gebeurd. Al dacht ik heel even dat er drie goals van mij zouden worden afgekeurd."

Gladon had voorafgaand aan de wedstrijd via de app nog contact met de zieke captain. "Hij stuurde me dat ie hoopte dat ik zou scoren. Mooi. Ik heb veel respect voor Michael. Het is echt een fijne collega."

De van Willem II overgekomen spits is volgens De Leeuw een no nonsense speler. "Iemand die nooit geklaagd heeft over zijn rol binnen het team. Hij zit veel op de bank, maar doet iedere training zijn stinkende best."