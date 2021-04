Eindelijk weer diplomazwemmen sinds de lockdown

Zwemjuf Carla Flokstra vindt het 'hartstikke fijn' dat het afzwemmen weer door kan gaan, ze heeft het gemist. "Toen we weer mochten opstarten was het even de vraag hoe de kinderen het weer gaan oppakken: of ze conditioneel een beetje goed zijn en of de techniek er nog een beetje is. Maar eigenlijk viel ons dat allemaal hartstikke mee."

Even wennen

Flokstra ziet wel dat de kinderen even tijd nodig hebben om er weer in te komen: "Als de kinderen weer in het water zitten dan weten ze: zo was het, zo moet het. Alleen conditioneel merk je wel dat het bij sommige kinderen een beetje achteruit is gegaan. Dat duurt een paar weekjes en dan zijn ze er wel weer bij."

Ook zijn sommige kinderen een beetje bang wanneer ze opnieuw gaan zwemmen. "Mijn dochter moet straks voor diploma B. Dat heeft lang geduurd, bijna twee jaar nu. Ze heeft ook heel vaak niet kunnen zwemmen", vertelt een moeder bij het zwembad. "Ze moest huilen en vond het spannend."

Kleinere groepen

Normaal gesproken zijn er maar zes afzwemmomenten per jaar in Aqualaren, maar vanwege de coronamaatregelen moeten de groepen kleiner zijn en dus is er om de drie a vier weken een afzwemmoment.

