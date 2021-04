Lintje voor piloot die Fokker D.21 bouwt in Hoogeveen

Burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn, waar Nijverdal onder valt, is speciaal naar Hoogeveen gekomen. Sinds 1975 heeft Van Egmond, inmiddels 75 jaar oud, 37 vliegtuigen gerestaureerd of herbouwd, waaronder een aantal bijzondere kisten, waarvan er in de wereld nog slechts enkele exemplaren zijn, zoals de Fairchild PT26a, de Bücker Jungmann, Klemm 35D, Koolhoven FK51, Hendri Farman HF20, Fokker Spin en de DeHavilland Tiger Moth. Hij restaureerde deze toestellen in zijn vrije tijd en betrok hier studenten luchtvaarttechniek bij om zijn kennis en kunde aan hen over te dragen.

De Fokker D.21 in Hoogeveen (Rechten: Olav de With)

Sinds mei 2014 werkt Van Egmond al aan de Fokker D.21, een gevechtstoestel van de Nederlandse Luchtmacht dat werd ingezet tijdens de Duitse inval in mei 1940. Van Egmond verzamelde bouwtekeningen om het toestel te kunnen herbouwen. In 2012 was de set met 411 tekeningen en andere gegevens compleet om de herbouw van het Fokker-vliegtuig samen met zijn kleinzoon te kunnen starten. Vanaf 2018 heeft een ploeg van 23 vrijwilligers gewerkt aan de herbouw vanuit het vliegveld in Hoogeveen. Sinds september 2020 is de Fokker luchtwaardig.

Dit vliegtuig is het enige exemplaar van dit type dat ter wereld nog bestaat. De luchtdoop van de D.21 staat gepland voor juni 2021.

In 2017 nam RTV Drenthe al een kijkje bij de bouw van het vliegtuig:

