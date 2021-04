Animal Rights boos op politie Drenthe om Facebookberichten

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is boos op de politie in Drenthe. Volgens Jessica Smit van de organisatie laat de politie "zich voor het karretje spannen" van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Een aantal regionale afdelingen van de Drentse politie deelde eind maart een Facebookpost van de jagersvereniging om wilde dieren in de natuur met rust te laten en honden aan te lijnen. Dat was nog relatief onschuldig, volgens Animal Rights. Maar toen er reacties van burgers binnenkwamen, werd de toon van de politie neerbuigend volgens de dierenrechtenorganisatie. Hen werd gevraagd 'zich wat beter in het thema jacht te verdiepen', aldus Animal Rights.

Oproep Jagersvereniging: De lente is in aantocht en dat betekent dat veel wilde dieren jongen krijgen. Daarom roept... Posted by Politie Noord-Drenthe on Tuesday, March 30, 2021

Smit noemt dat "vreselijk ongepast". Volgens haar behartigt de politie daarmee de belangen van de jagers. "De integriteit en onafhankelijkheid van de politie zouden nooit ter discussie mogen staan." Ook wijst ze erop dat de pagina waar naar gelinkt wordt, een oproep bevat om lid te worden. "Is er sprake van verkapte fondsenwerving? Wij zullen een officiële klacht indienen", zegt Smit tegen het ANP.

Animal Rights heeft de politie inmiddels een brief gestuurd met het verzoek de berichten te verwijderen. "U doet elke tegenstander van de jacht af als iemand met hoogoplopende emoties of als iemand die zich wat beter moet verdiepen in de materie. U wekt de schijnt te worden beïnvloed", schrijft de organisatie. "De bewering dat jacht de natuur en burgers ten goede komt, is een politiek standpunt. Nogmaals: iets waar u zich verre van dient te houden."

Politie: niet voor of tegen jacht

In een reactie laat een politiewoordvoerder weten dat de politie zich in de berichten niet voor of tegen de jacht heeft uitgesproken. "De boodschap die in dat bericht naar voren gebracht wordt - dat mensen in deze tijd van het jaar onder andere hun hond goed aangelijnd moeten houden om bijvoorbeeld pasgeboren reekalveren te beschermen - is de boodschap die de politie heeft willen onderstrepen", zegt hij. Ook is het delen van het bericht volgens de woordvoer met geen enkele andere bedoeling gedaan dan om de inhoud te delen met inwoners van Drenthe.