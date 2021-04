MHBOS: Wie maakte toch de grootste blunder bij SC Erica?

Op 6 oktober 2019 was SC Erica op eigen veld de betere partij, maar bleef het na negentig minuten en een beetje toch met lege handen achter. De reden? Een serie blunders in de blessuretijd. "Ik dacht dat de bal voor mij was, Patrick dacht hetzelfde." Goalie Gebbeken maakte de laatste en misschien grootste fout.

Om de beelden lachen

Hij mocht een minuut voor tijd, na veldoverwicht van SC Erica, alsnog de bal uit eigen doel vissen. Met de camera van Onze Club op de steiger. Verdediger Schepers staat Gebbeken bij: "In eerste instantie dacht ik dat ik niet zoveel fout had gedaan. Totdat ik in de avond de beelden op Onze Club zag."

Bij de te zachte terugspeelbal had Schepers de spits van Protos niet gezien. De bal kwam in de voeten van de verdediger, doordat zijn teamgenoot Pilage op het middenveld over de bal heen maaide. "Ik was de eerste die in de fout ging", geeft hij met een glimlach toe. Anderhalf jaar na het moment kunnen de Ericanen om de beelden lachen. "Ik dacht de bal even weg te trappen. Wel met m'n chocoladebeen."

Vrede

Een opeenstapeling van foutjes, noemt Pilage het voorval. "Ik ben van mening als je een fout maakt - helemaal zo'n collectieve - dat je elkaar wel verwijten kunt maken, maar dat je daar niet zoveel mee opschiet", sticht Gebbeken vrede. De spelers van SC Erica hebben van de beroemde blunder geleerd. Schepers: "Ik speel nu wel een bal harder in of naast de goal. Van fouten leer je."

"Ik zie altijd wel de humor ervan in",besluit Pilage verzachtend. "We zijn allemaal amateurs. We denken allemaal een beetje te kunnen voetballen, maar we blijven amateurs. Ja, we kunnen er nu om lachen."