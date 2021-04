De Week van Drenthe: Met een mammoet langs de deuren en steun voor Wildlands

Opnieuw geen paasvuur dit jaar door corona, maar daar denken ze op Erica anders over. Stichting Mammoet bouwde geen paasbult, maar komt met het vuur naar de inwoners toe. En dat was niet het enige coronanieuws. Vijf dagen zaten gevangenen in gevangenis Esserheem in Veenhuizen in lockdown vanwege een corona-uitbraak. Maar dinsdag mochten ze hun cel van tien vierkante meter weer verlaten om te douchen en te luchten.

Er was ook positief coronanieuws deze week. In Drenthe worden proeven gehouden met het heropenen van musea en en clubs. Zo gaat het Drents Museum van 19 tot en met 21 april open en kan je terecht in het Yoga Huis in Emmen, op voorwaarde dat je een negatieve coronatestuitslag hebt.

Natuur

De afgelopen jaren zijn er vele bomen verdwenen uit de gemeente De Wolden. Daar wil de werkgroep Bomen en Landschap iets tegen doen. Daarom moeten inwoners meehelpen met het in kaart brengen van bomen in de gemeente op een website.

Bekijk hieronder meer in 'De week van Drenthe'

