Digitaal concert van Don Diablo levert 1,2 miljoen dollar op

En dat betekent niet dat de DJ uit Coevorden even een uurtje voor je gaat livestreamen. De uur durende film is verkocht als non-fungible token. Dat houdt in dat de koper voor 1,2 miljoen dollar eigenaar is geworden van de film.

Don Diablo zelf reageert op Instagram op de verkoop. "Speechless", schrijft de DJ.

Wat is een non-fungible token?

De NFT-markt is een opkomende online markt om bijvoorbeeld makers van digitale kunst beter te kunnen belonen. Want je kunt ieder plaatje, ieder filmpje en ieder geluidsbestandje met een paar klikken gewoon opslaan op je computer. Waarom zou je daar tientallen, duizenden of zelfs miljoenen euro's voor neerleggen?

Het antwoord op die vraag is eigenlijk 'omdat je het origineel wilt hebben'. Nu is het in de digitale wereld moeilijk te bewijzen dat juist jij het originele plaatje hebt. Een NFT biedt daarin uitkomst. Je kunt het zien als een soort echtheidscertificaat voor digitale kunst.

Een NFT stelt verzamelaars op die manier ook in staat digitale objecten te verzamelen. Zo werd de allereerste tweet van Twitteroprichter Jack Dorsey verkocht voor bijna 3 miljoen dollar en ging een digitaal kunstwerk van Michael Joseph Winkelmann, bekend als 'Beeple' voor 69 miljoen dollar over de digitale toonbank.

Dat houdt dus niet in dat het plaatje van internet verwijderd wordt en alleen nog op de pc van de eigenaar te zien is. Het plaatje blijft rondzweven en -zwerven op internet, maar het origineel is van de koper.