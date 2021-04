Kamperen is hip: jongeren verruilen luxe voor luchtbed en tent

"Kamperen is nu juist stoer, puur en een uitdaging", zegt Manilde Matthijsse van Tralaluna in Mantinge. Samen met haar man verhuurt zij kampeerbussen en caravans. Zij zien steeds meer twintigers en dertigers die de kampeerbussen huren. "Dat zijn mensen die soms nog van vroeger het kampeergevoel kennen. Sommigen ook niet, maar die kunnen nu niet alle kanten op, en dus denken ze: wat voor ander spannends kunnen we hier beleven? Het plaatje van vuur maken en een potje koken trekt dan heel erg."

Basic kampeerspullen

Dat ziet ook Richard Kremer van de Kampeerhal in Roden. "Waar we normaal in het voorseizoen vooral oudere mensen zien, komen er nu opvallend veel stelletjes tussen de twintig en dertig jaar. We zien dat ze met volle karren de winkel uitgaan. Dat betekent dat ze alles nieuw kopen en dat ze dus echt beginnen met kamperen."

Het valt op dat jonge mensen andere kampeerspullen kopen dan volwassen. "Je ziet dat ouderen echt voor comfort en luxe gaan en jongeren gaan meer voor basic", legt Kremer uit. "Jongere mensen hoeven geen vaatwasser mee met kamperen, terwijl ouderen dat misschien wel doen. Gewoon je gitaar en stoel onder de arm. Niet te veel spullen, gewoon lekker genieten van de buitenlucht."

Drenthe in de lift

Daar komt bij dat steeds meer jongvolwassenen Drenthe ontdekken. "Onze provincie zit natuurlijk al een paar jaar goed in de lift", zegt Matthijsse. "Drenthe had last van het stoffige imago: hunebedden, fietsen, grijze duiven. Door Instagram en televisieprogramma's is dat imago enorm verbeterd."

Ook Kremer herkent het stoffige imago waar de provincie last van had. "Maar Drenthe is nu weer helemaal hip. Ik hoor zoveel mensen, ook jongeren, zeggen dat ze in Drenthe op de camping gaan staan. Lekker in de natuur. Niet meer op je telefoon. Niet meer de drukte van de maatschappij en alledag, maar even ontstressen en lekker buiten zijn."

Koning van de Camping

Om het kampeerimago onder jongeren nog een extra boost te geven, is bij de Kampeerhal Rodende de campagne Koning van de Camping gestart. Het gelijknamige nummer van Gerson Main, bekend van het programma 'de beste singer songwriter van Nederland', vormde de inspiratiebron voor de campagne.

De campagne Koning van de Camping van de Kampeerhal in Roden (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

"Iedereen wil eigenlijk de koning van de camping worden, met de leukste spullen en de beste plek", legt Kremer uit. "Dat willen we graag op een leuke en frisse manier stimuleren. Met de juiste mindset en uitrusting kan iedereen van kamperen een succes maken. Als je dan op je plek op de camping zit en je kijkt naar boven naar het zonnetje, dan moet je je de koning van de camping voelen."

Trend

Maar als straks de wereld weer open gaat en reizen naar het buitenland weer kan, blijft kamperen dan nog steeds in trek onder het jonge publiek? Kremer denkt van wel. "Natuurlijk zullen ze ook andere plekken weer gaan ontdekken, maar ik denk dat er veel gemixt zal worden qua type vakanties en daar past kamperen als leuk alternatief ook tussen."

Ook Matthijsse verwacht dat de trend blijft doorzetten. Het wagenpark van Tralaluna blijft in ieder geval groeien. "Er staan altijd prematuurtjes in de schuur. We zijn niet zo goed in nee zeggen tegen nieuwe leuke projecten, dus voorlopig kunnen wij nog wel aan de klus."