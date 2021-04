'Plaatsing asielzoekers in aso-azc juridisch niet goed onderbouwd'

De plaatsing van asielzoekers in zogeheten aso-azc's is juridisch niet goed onderbouwd. Dit blijkt volgens NRC uit een wetenschappelijk artikel dat is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB).

Asielzoekers die overlast veroorzaken worden sinds eind 2017 opgevangen in die speciale azc's, waar ze veel minder vrijheden hebben en volgens een sober regime leven. Het gaat onder meer om mensen die in de reguliere asielzoekerscentra ruziemaakten, agressief waren of intimideerden. In Hoogeveen staat zo'n aso-azc. Het centrum heet officieel de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL). In Amsterdam stond eerder ook een aso-azc, maar die locatie is inmiddels dicht.

NRC schrijft dat volgens de juristen 'een duidelijke wettelijke grondslag ontbreekt voor sommige maatregelen in het aso-azc'. Ook zou de toegang tot de rechter lastig zijn en zijn de criteria voor overplaatsing naar zo'n azc onduidelijk zijn. Volgens het Nederlands Juristenblad zorgt dit voor 'dominerende, willekeurige machtsuitoefening'.

'Inbreuk op vrijheid'

Universitair hoofddocent Lieneke Slingenberg van de Vrije Universiteit zegt dat de wet 'geen duidelijke bevoegdheid' geeft om asielzoekers in een aso-azc te plaatsen en te eisen dat ze zich twee keer per dag moeten melden. "Het aso-azc maakt een zeer vergaande inbreuk op het privéleven en de vrijheid, daar mag willekeur geen enkele rol in spelen. De wettelijke grondslag moet goed worden onderzocht door rechters."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen NRC op de hoogte te zijn van het artikel in het Nederlands Juristenblad en dat te bestuderen.

HTL is de afkorting voor Handhavings- en Toezicht Locatie. In Nederland is er een van, in Hoogeveen. Daarvoor waren er twee jaar lang twee EBTL's (Extra Begeleiding- en Toezicht Locatie), een in Hoogeveen en een in Amsterdam. Bij de EBTL ontstonden verschillende problemen. Zo bleek personeel niet goed toegerust om de agressie van de asielzoekers te beteugelen. De regels van de EBTL zijn begin 2020 aangescherpt in de HTL.

