NOM verstrekt 68 corona-overbruggingsleningen aan bedrijven

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) heeft tot nu toe 68 corona-overbruggingsregelingen verstrekt, zo blijkt uit het jaarverslag. De lening die samen met het ministerie van Economische Zaken wordt uitgegeven is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen.

Startups en scale-ups vielen in eerste instantie veelal buiten de boot bij de andere coronasteunmaatregelen. 123 bedrijven hebben een overbruggingslening aangevraagd, 68 zijn goedgekeurd.

Wat is het verschil tussen een startup en een scale-up? "Een start-up is een doorgaans snelgroeiend bedrijf dat aan een marktbehoefte wil tegemoetkomen door het ontwikkelen van een uitvoerbaar businessmodel rond een innovatief product, dienst, bedrijfsproces of een platform" "Een scale-up is een startup die vijf jaar bestaat en minimaal 10 miljoen dollar omzet draait." Bron: Young Business Awards

Greenwall

Een van de bedrijven die zo'n lening heeft gekregen is Greenwall uit Beilen. "Wij maken groene geluidswallen", vertelt Erik Muggen bij een wal die het geluid van de spoorlijn langs de nieuwbouwwijk Nagtegael in Beilen dempt. "De wal is een constructie die eruit ziet als een heg, maar tegelijkertijd geluidswerend is."

Muggen vreesde na het uitbreken van de coronacrisis problemen voor zijn bedrijf. "We krijgen wel steunmaatregelen voor het personeel. Maar we hebben een dermate omzet dat als sommige opdrachten met drie maanden of een half jaar uitgesteld zouden worden, wij direct in de problemen komen. Om dat voor te zijn hebben we de lening aangevraagd. Zonder die lening hadden we in zwaar weer gezeten. We hadden net een aandeelhouder uitgekocht, dus bij de banken konden we niet meer terecht."

Toch heeft Muggen ondanks corona een goed jaar gedraaid. "Tot ieders verrassing was het beter dan verwacht. De overheid heeft ervoor gekozen om in de economie te blijven investeren en dan vooral in de infrastructuur en dat is voor ons een belangrijke markt."

Greenwall heeft tijdens corona het assortiment voor particulieren verder uitgebreid. "We zijn bijvoorbeeld gaan kijken naar de ontwikkeling van kleinere en lagere heggen. Die zou je bijvoorbeeld op terrassen bij mensen thuis of in de horeca neer kunnen zetten. Goed voor de privacy en coronaproof."

NOM sluit jaar positief af

De NOM heeft coronajaar 2020 afgesloten met een positief van resultaat van 5,4 miljoen euro. Dat is onder meer het gevolg van het verkopen van het belang in drie Groningse bedrijven. In 2019 leed de NOM vanwege faillissementen nog een verlies van 5,2 miljoen euro. In 2020 deed de NOM 52 nieuwe investeringen waaraan 18,6 miljoen euro is verstrekt.

Begin dit jaar verkocht de NOM een groot deel van het belang in online veilinghuis Catawiki in Assen. Dat bleek de meest succesvolle investering van de NOM ooit; er werd een rendement van 10.000 procent gemaakt.