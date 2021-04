'Drive-instaking' in Rogat: 'We liggen echt heel eind uit elkaar'

Naast Rogat zijn er tegelijkertijd bijeenkomsten in Nieuwegein, Weert en Zevenbergschen Hoek. "De hoofdactie is in Nieuwegein en vanaf die locatie wordt alles gestreamd naar de drie andere locaties. Dat moeten we doen vanwege de coronamaatregelen; we kunnen niet met een heel grote groep op een veld staan", maakt Eddy Veltink, vakbondsbestuurder van FNV Transport & Logistiek, duidelijk.

De acties van vandaag worden omschreven als 'drive-instakingen'. De stakers kijken vanuit hun eigen auto naar een groot scherm, waarop de livestream uit Nieuwegein is te zien. "Op deze parkeerplaats in Rogat kunnen we maximaal honderd mensen ontvangen", vertelt Veltink. "In verband met vergunningen is het simpelweg niet mogelijk om iedereen ontvangen."

'Fatsoenlijke loonsverhoging'

Volgens de FNV-bestuurder zijn de eisen voor het personeel in de sector reëel. "We vragen helemaal niet veel, we willen gewoon een fatsoenlijke loonsverhoging. De laatste loonsverhoging was in januari 2019, dus dat is al een tijdje geleden. In 2020 hebben de chauffeurs de verantwoordelijkheid genomen en in coronatijd geen hoger loon geëist. Maar tegelijkertijd hebben we vanaf mei 2020 gezien dat het hartstikke druk is in de sector."

Veltink ziet dat werknemers in het beroepsgoederenvervoer 'zich een slag in de rondte werken'. "En daar moet een fatsoenlijke loonsverhoging tegenover staan. We eisen 3,5 procent die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaat." De onderhandelingen zitten tot nu toe 'hartstikke vast', verzucht Veltink. "Werkgevers bieden 2 procent, maar dan per juli van dit jaar. Eigenlijk is dat een harde achteruitgang. De consequentie is ook dat de loonsverhoging dan niet meetelt voor de vakantietoeslag. We liggen dus echt een heel eind uit elkaar."

'Onveilig'

Naast de loonsverhoging hebben vakbonden FNV en CNV aanvullende eisen. Zo willen ze dat elke vrachtwagen standaard wordt uitgerust met verwarming en luchtkoeling, die ook werken als de motor uit is. "Chauffeurs slapen over het algemeen in de cabine. Die wagen heeft de hele dag gereden, dan is het zo'n 100 graden onder de motorkap", legt Veltink uit. "Als het buiten 30 graden is, dan is het in de cabine 40 tot 45 graden. Dat is gewoon onveilig."

"Het is absurd dat je in deze tijd nog moet discussiëren over deze zaken", vindt Veltink. "Gelukkig heeft een groot aantal werkgevers het al netjes geregeld, maar dat willen voor iedereen voor elkaar hebben. Als het koud is, moet je kunnen slapen in een goed verwarmde cabine en bij warm weer moet het binnen juist gekoeld zijn."

Veltink waarschuwt alvast voor mogelijke vervolgacties: "Als de werkgevers verstandig zijn, gaan ze in op onze redelijke eisen. Als het blijft zoals het is, dan staan er hardere, langdurige acties op het programma."

Werkgevers reageerden teleurgesteld op de aankondiging van de acties. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland begonnen vakbonden al met acties terwijl werkgevers nog wilden praten over hun uiterste cao-bod.

