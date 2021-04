Helft bomencollectie Fruithof krijgt erfgoedstatus

De Boerma-appel, de Roem van Drachten, de Reukappel, de IJsselpronk, de Zoete van der Schoot en het Krûsnotsje. Die Noord-Nederlandse appelrassen ontbreken sinds vorige week niet meer in de boomgaard van de Fruithof.

"Daar zijn we heel blij mee", zegt Bouwe Ruiter, van het bestuur van Fruithof Frederiksoord. "We willen die verschillende rassen in stand houden. Mocht er een keer vraag zijn naar een bijzondere smaak of ziekteresistentie, dan hebben we hier alle genetische eigenschappen in huis."

Nederlands Erfgoed

Er staan meer dan 550 verschillende soorten bomen in de Fruithof. De helft daarvan is onlangs aangemerkt als Nederlands Erfgoed door het Nederlands Fruit Netwerk (NFN). Dat is een groep pomologen - deskundigen op het gebied van fruit - die onderzoek doet naar fruitrassen.

NFN gaf de erfgoedbomen de status 'urgent' mee. Dat betekent dat het behoud ervan dringend of hoognodig is. De andere helft is 'niet urgent'. Dat kunnen rassen zijn die uit het buitenland komen en dus niet in een Nederlandse collectie horen.

Honderden rassen teruggevonden

De Boerma-appel bijvoorbeeld is zo'n tweehonderd jaar oud. Pomologen moesten flink hun best doen om dat soort oude rassen op te sporen. En als ze dan een bijzondere appel- of perenboom vinden, moeten ze bewijzen dat het écht die soort is. Dat kan door DNA-onderzoek.

Vanaf 1989 hebben leden van de Noordelijke Pomologische Vereniging (NPV) honderden verloren gewaande fruitrassen teruggevonden. In 1995 werden die bijeen gebracht in de Fruithof. Het doel is om die rassen te behouden voor de toekomst. Een deel van de nieuwe boompjes is ook te koop.

(Bekijk hier onze reportage over het planten van zeldzame fruitbomen)

Lees ook: