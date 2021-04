Verre Vrienden en De Hilte 11 maken kans op NL Award

In de categorie beste videoproductie maakt het programma Verre Vrienden kans op de prijs. Het programma laat de zoektocht zien van de twee vrienden en neven Jasper en Stijn Steenhuis naar hoe vriendschappen verlopen als je uit je vertrouwde omgeving vertrekt. "Lekker om te kijken, verveelt geen moment", aldus de jury.

Stijn Steenhuis is trots op hun tweede nominatie. "We zijn blij dat we het vertrouwen krijgen van de omroep om een programma te maken met een heel ander geluid", zegt hij. "Het is een herkenbaar onderwerp dat veel jongeren aanspreekt. Het is mooi dat Jasper en ik dat kunnen vertellen aan de hand van ons persoonlijke verhaal en de verhalen van leeftijdsgenoten. Een mooi compliment."

Verre Vrienden gaat de concurrentie aan met Wat kan je wel!? van Omroep Brabant, een programma dat mensen met een beperking volgt die durven te dromen. De andere genomineerde is Daar praten we niet meer over van Omroep NH, een productie over de cafébrand in Volendam tijdens de jaarwisseling van 2000-2001.

De Hilte 11 vertelt het verhaal van de familie Nijboer (Rechten: RTV Drenthe / Drents Archief)

De Hilte 11

De podcast De Hilte 11 is genomineerd in de categorie beste audioproductie. De serie vertelt over het leven van de familie Nijboer uit Gieterveen. Dat leven verandert ingrijpend wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Vier generaties van de familie Nijboer spreken daarover. "Je krijgt echt een beeld van het leven van de jonge mensen in oorlogstijd, dat is knap", zo oordeelt de jury.

De makers van de podcast - Hilde Boelema en Marjolein Knol - zijn blij met de nominatie. "Het is belangrijk om dit soort verhalen te blijven te blijven vertellen. Ook nu nog. Vraag je ouders of opa en oma ernaar nu het nog kan."

De andere kanshebber is Duizend Dagen van Omrop Fryslân, een podcast over waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn: naar elkaar omzien. Ook Willem Engel van Rijnmond is genomineerd voor een prijs. De radiodocumentaire gaat in op Viruswaarheid-voorman Willem Engel.

'Blij mee'

RTV Drenthe-eindredacteur Martin van der Veen is blij met de nominaties. "Stijn en Jasper Steenhuis zijn al eens eerder genomineerd. We hopen dat ze nu een award winnen", zegt hij. "En De Hilte 11 is een kwaliteitspodcast en dus een zeer terechte nominatie. Hilde Boelema en Marjolein Knol hebben zich ontwikkeld als uitstekende podcastmakers, daar zijn we trots op."

Finale

Op 27 mei worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een online uitreiking. Er worden ook awards uitgereikt in de categorieën eigen nieuws, documentaire, innovatief journalistiek project en jong talent.