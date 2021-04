127 nieuwe coronabesmettingen, een nieuw sterfgeval bekend

In Drenthe zijn er 127 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over het afgelopen etmaal. Een Drent overleed aan de gevolgen van het virus.

Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen is lager dan gisteren, toen meldde het RIVM 143 besmettingen. Afgelopen week schommelde het aantal nieuwe besmettingen dagelijks tussen de 95 en 180.

De inwoner die overleed aan de gevolgen van het virus kwam uit de gemeente Borger-Odoorn. Vier Drenten werden met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om inwoners van Emmen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Westerveld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 12-04-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1206 (+4) 6 (+1) 20 Assen 3101 (+15) 50 14 Borger-Odoorn 1307 (+4) 25 15 (+1) Coevorden 2473 (+9) 53 31 Emmen 7742 (+38) 130 (+1) 73 Hoogeveen 3843 (+9) 65 40 Meppel 1948 (+18) 25 25 Midden-Drenthe 1715 (+9) 29 (+1) 28 Noordenveld 1427 (+7) 24 26 Tynaarlo 1294 (+4) 19 23 Westerveld 820 (+2) 14 (+1) 20 De Wolden 1555 (+8) 29 22 Onbekend 59 0 0

Landelijke cijfers

Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het RIVM landelijk 6757 nieuwe coronagevallen. Voor een maandag is dat relatief veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt.