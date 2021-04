Wederopstanding van FC Emmen: 'Blijft tot het einde spannend'

FC Emmen leek zich na twee seizoenen in de eredivisie te moeten neerleggen bij degradatie. Nederlaag volgde op nederlaag en de concurrentie liep intussen steeds verder weg. Door een verrassende wederopstanding ziet de wereld er voor de Drentse club opeens weer heel anders uit. Drie analisten over de comeback van FC Emmen.

Hopeloos. Dat was toch wel de overheersende gedachte bij de aanblik op de ranglijst, halverwege februari. FC Emmen stond na 22 wedstrijden op slechts 6 punten en dreigde de slechtste eredivisieploeg aller tijden te worden. Slechts twee maanden later - en vijftien punten verder - heeft het team van trainer Dick Lukkien een langer verblijf op het hoogste niveau alsnog nadrukkelijk in het vizier. FC Emmen is de concurrentie, bestaande uit VVV-Venlo en Willem II, inmiddels tot op een punt genaderd.

'Niet serieus genomen'

Hoewel de donkere wolken zich geruime tijd samenpakten boven De Oude Meerdijk, bleef Ibrahim Afellay vertrouwen houden in FC Emmen. Al in december sprak de oud-international, tegenwoordig analist bij het NOS-programma Studio Voetbal, de verwachting uit dat de club zich dit seizoen opnieuw gaat handhaven. FC Emmen bungelde toen nog troosteloos onderaan de ranglijst. "Veel mensen zullen me op dat moment niet serieus hebben genomen. Ze dachten dat ik misschien een grapje maakte", blikte Afellay gisteren in Studio Voetbal terug.

Als FC Emmen in de eredivisie blijft, moeten ze een standbeeld voor Dick Lukkien neerzetten" Ibrahim Afellay

"Maar voetbal overwint uiteindelijk. Daar ben ik heilig van overtuigd. De trainer heeft een bepaalde visie en daar is hij niet van afgeweken. Nu zie je dat ze de punten wel pakken", legt de voormalig speler van onder meer PSV en FC Barcelona uit. Zijn waardering voor Lukkien is groot: "Als FC Emmen in de eredivisie blijft, moeten ze een standbeeld voor die man neerzetten. Dat meen ik echt. Hij heeft ze ook voor het eerst in de historie van de club naar de eredivisie geloodst."

Troetelbeer

Volgens Johan Derksen heeft FC Emmen met Lukkien 'de troetelbeer van het Nederlandse trainersgilde' in huis. "Vooral dankzij hem heeft de club een ontzettend sympathieke uitstraling. Het zou onbegrijpelijk zijn geweest als ze hem eerder dit seizoen hadden ontslagen. Zo'n ingreep is eigenlijk nooit terecht en vooral een teken van zwakte", vindt de inwoner van Grolloo.

Toch moet de rol van Lukkien in de opmars van de Drentse club niet worden overschat, oordeelt Derksen. "Ik kijk met veel plezier naar FC Emmen, maar een trainer is volledig afhankelijk van zijn spelersmateriaal. Als Lukkien bij Ajax had gezeten, had hij zich nu kunnen opmaken voor de landstitel. Als FC Emmen dit seizoen uiteindelijk toch mocht degraderen, dan is dat niet zijn schuld. Voorzitter Ronald Lubbers moet dan een schop onder zijn kont krijgen."

'Gevaarlijke combinatie'

Derksen stelt dat de invulling van het bestuur een probleem vormt bij FC Emmen. "Lubbers is voorzitter én doet de technische zaken. Dat is een gevaarlijke combinatie. Een voorzitter moet zich niet met die portefeuille bezighouden. Hij komt ermee weg omdat hij een FC Emmen-supporter is met veel geld. Maar ik zie geen duidelijk beleid en dat heeft hem inmiddels een godsvermogen gekost. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende spelers van buiten de Europese Unie gehaald. Die moeten volgens de regels allemaal een dik salaris krijgen."

Met een eredivisieclub speelt Drenthe toch opeens een rol van betekenis" Johan Derksen

De analist van Veronica Inside hoopt voor Drenthe dat FC Emmen zich weet te handhaven in de eredivisie. "In Hilversum heeft vrijwel niemand er begrip voor dat ik in Drenthe woon. Ze zien het toch nog als een soort achtergebleven gebied. Maar als je als provincie een eredivisieclub hebt, speel je toch opeens een rol van betekenis. Het is dus hartstikke belangrijk, ook voor een ambitieuze stad als Emmen. Toen BV Veendam enkele jaren geleden stopte, kreeg die plaats de uitstraling van Oude Pekela."

'Echte versterkingen'

Na 349 dagen zonder zege kwam voor FC Emmen de ommekeer tegen PEC Zwolle. Dat thuisduel op 20 februari werd met 3-2 gewonnen. "En dat resultaat had ook niet veel langer moeten uitblijven. Ik begon er al een hard hoofd in te krijgen", zegt Niels Dijkhuizen. Volgens de RTV Drenthe-verslaggever heeft FC Emmen afgelopen zomer niet goed ingekocht. "Die fout hebben ze in de winterstop gedeeltelijk weten te herstellen. Met Kerim Frei en Luka Adzic hebben ze echte versterkingen gehaald. En vergeet ook de komst van Jari Vlak niet, zijn rol wordt vaak onderschat. Er is nu veel meer balans in het elftal, vooral de aanvallende capaciteiten zijn toegenomen."

Toch had FC Emmen de degradatiestrijd volgens Dijkhuizen niet zo spannend hoeven te maken. "De uitslagen in het begin van het seizoen vielen tegen en dat zorgde voor een valse start. Ik blijf zeggen dat als ze de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen hadden, het allemaal heel anders was gelopen. Nu was er die onbegrijpelijke zeperd tegen VVV-Venlo, waarin FC Emmen een voorsprong uit handen gaf en met 5-3 verloor. Dat was funest voor het moraal."

Spanning

Dankzij de inhaalrace van de afgelopen weken verwacht Dijkhuizen dat FC Emmen zich alsnog veilig gaat spelen. "Maar het blijft tot het einde spannend, er ligt namelijk een andere druk bij de spelers. Ze waren telkens in de achtervolging, maar nu hebben ze een langer verblijf in de eredivisie in eigen hand. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Bovendien is het programma niet makkelijk, ze treffen ploegen die allemaal nog ergens om spelen. Een gelukje voor FC Emmen is dat concurrent VVV-Venlo de laatste maanden helemaal de weg kwijt is geraakt."

Stand onderin de eredivisie 14. RKC Waalwijk 29-26 15. Willem II 29-22 16. VVV-Venlo 29-22 17. FC Emmen 29-21 18. ADO Den Haag 29-16

Resterend programma FC Emmen FC Emmen - Heracles Almelo (25 april) Ajax - FC Emmen (2 mei) FC Emmen - FC Groningen (9 mei) FC Emmen - sc Heerenveen (13 mei) VVV-Venlo - FC Emmen (16 mei)

Lees ook: