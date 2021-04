OM eist taakstraffen in oude witwaszaak

Tegen vijf mannen uit Emmen, Delfzijl, Kaatsheuvel en Alphen aan de Rijn eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor witwassen met behulp van illegale pinpassen en poststukken werkstraffen van 30 tot 240 uur. De mannen werden in april 2017 opgepakt na een onderzoek dat in december 2015 van start ging. Vanwege het tijdsverloop eiste de officier van justitie geen celstraffen meer.

De politie zag in juli 2015 in Emmen een man pinnen, terwijl hij zijn gezicht verstopte achter een zonnebril en een hoge kraag. De agenten spraken de man aan. Het was de 35-jarige verdachte uit Veendam. Hij droeg meerdere pinpassen bij zich en had de pincodes op een briefje geschreven. De passen waren van katvangers uit Bulgarije. De Veendammer deed dit naar eigen zeggen in opdracht van een 43-jarige verdachte uit Alphen aan de Rijn, die destijds in Emmen woonde.

Hoofdverdachte

Een 43-jarige verdachte is volgens de officier van justitie het brein in deze zaak. De man stuurde de pinners aan, waaronder de Veendammer en een man uit Emmen (39) en Kaatsheuvel (27), om geld te pinnen met passen van katvangers uit Bulgarije. De Bulgaren verbleven niet daadwerkelijk in Nederland, maar stonden ingeschreven op postadressen van onder meer een 30-jarige Emmenaar. Die kreeg voor iedere inschrijving 400 euro.

Postadressen

Het postadres werd weer gebruikt voor het aanvragen van bankrekeningen en bankpassen. De 43-jarige hoofdverdachte zou op zijn toenmalig bedrijfje aan de Jules Verneweg een kistje hebben gehad met daarin wel veertig van die passen, zo verklaarden de pinners later bij de politie. De pinners kregen van 'hun baas' vermommingsspullen mee zoals een pet en een bril. Veendammer zou 24 keer op die manier hebben gepind. Op zitting zwakte hij dit af naar tien tot vijftien keer.

USB-stick

Tijdens het onderzoek kwam een usb-stick boven water. Op de stick stonden voorbeeldbrieven en facturen die overeenkwamen met spookfacturen die naar ondernemers waren gestuurd. De stick was volgens justitie van de 43-jarige hoofdverdachte. De voorbeeldbrieven kwamen overeen met de dertigtal aangiftes van ondernemers die een spookfactuur hadden betaald. Volgens de officier van justitie zouden zij samen voor 70.000 euro het schip in zijn gegaan. De betalingen werden weggesluisd naar de rekeningen van de katvangers.

Geen criminele bende

Justitie vermoedde een criminele bende op spoor te zijn gekomen die zich bezighield met op grote schaal frauderen en witwassen. Er werd een groot onderzoeksteam op poten gezet. Het onderzoek was complex en het dossier telt uiteindelijk ruim 3500 pagina's. Maar tot een aanklacht voor betrokkenheid bij een criminele organisatie kwam het echter niet. Een deel van de verdachten zijn vertrokken naar het buitenland of overgeheveld om in hun geboorteland een openstaande straf uit te zitten.

Van de criminele organisatie in Emmen bleven deze vijf verdachten over. Zij stonden alleen voor witwassen terecht.

De rechtbank doet 10 mei uitspraak.