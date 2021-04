Aantal coronapatiënten loopt op, ziekenhuis Emmen breidt ic uit

"Het is nog niet vol, maar dat komt omdat wij afgelopen weekeind de ic-capaciteit hebben uitgebreid", vertelt Wilma Kooistra. Zij intensivist bij Zorggroep Treant in Emmen. In totaal hebben ze nu veertien ic-bedden voor patiënten met covid. Dat waren er vorige week nog elf.

"Onze normale intensive care is nu helemaal ingericht voor mensen met corona. De gewone ic hebben we moeten verhuizen naar een andere verdieping." Maar niet alleen de ic is druk. Ook het aantal patiënten op de gewone corona-afdeling en die op de speciale covid-afdeling in De Horst is al wekenlang op een hoog niveau.

Terrassen open?

Ziekenhuizen in Nederland denken wisselend over het uitblijven van corona-versoepelingen. Er zijn ziekenhuizen die denken dat terrassen veilig open kunnen. Andere ziekenhuizen zijn voorzichtiger. Zo ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Bestuursvoorzitter Paul van Wijk spreekt van een tweespalt.

"Ik snap dat mensen snakken naar wat lucht, maar als ik kijk vanuit het perspectief van de zorg denk ik dat dit nodig is. Versoepelen is een risico. Dan krijg je een toename van het aantal besmettingen en een deel daarvan komt in het ziekenhuis terecht. Wij kunnen ze bijna niet meer kwijt en we komen dicht in de buurt van code zwart."

Intensivist Kooistra van Treant is wat voorzichtiger. "Het is een hele lastige beslissing voor de politiek. Wij zijn heel druk, maar er zijn ook mensen in andere branches die het juist heel moeilijk hebben in deze fase. Daar zit een spanningsveld. De politiek moet het geheel voorzien om daarin een beslissing te nemen en gelukkig hoef ik het niet te doen."

'Vaccineren, vaccineren en nog eens vaccineren'

De zorg benadrukt nog maar eens: vaccineren, vaccineren en nog eens vaccineren. "En zo snel mogelijk", aldus Kooistra. "Dan pas komen we uit de crisis." En tot die tijd is het hopen dat de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar blijft.

