Dode dasjes onderzocht door specialisten van de Wageningen Universiteit

De dood van de jonge dassen kost kenners heel wat hoofdbrekens. Want hoe kunnen de puntgave dasjes in een droge sloot bij het ecoduct terecht zijn gekomen? Opgegraven door mensen en vervolgens gedumpt, denkt de een, de ander vermoedt een natuurlijke dood.

Onderzoek

De inmiddels ingevroren dieren verhuizen woensdag naar de Wageningen Bioveterinary Research-locatie in Lelystad. Daar wordt onder meer gezocht naar sporen van vergiftiging. "Specialisten gaan de mogelijke doodsoorzaak onderzoeken, zo breed mogelijk", zegt Robert Altena, groene BOA van de provincie Drenthe. "Twee dasjes in een droge sloot, dat is vreemd. Je weet nooit wat er achterweg kan komen. Ik vermoed dat het een natuurlijke doodsoorzaak is, maar we willen alles uitsluiten."

Het onderzoek gaat weken duren, verwacht Altena. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat er duidelijkheid gaat komen." Die mening deelt hij met Hero Moorlag van de Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe. Moorlag is het hele weekend bezig geweest met de mysterieuze vondst.

Vandaag deed hij nog een laatste poging gedaan om erachter te komen waar de dasjes vandaan kwamen. "Ik heb na een tip nog in tunnels onder de N48 en de Steenbergerweg gekeken om te kijken of daar nog dassen zaten, maar dat heeft niks opgeleverd. Ik denk niet dat we erachter gaan komen."

