RMS vraagt vlag treinkaping De Punt terug van Nederlandse regering

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) wil de Molukse vlag terug, die gebruikt is tijdens de treinkaping in 1977 bij De Punt. Dat blijkt uit een brief van de RMS-regering, gericht aan demissionair premier Mark Rutte. De vlag is op dit moment onderdeel van de collectie van het Mariniersmuseum in Rotterdam.

Uit de brief blijkt dat de RMS-vlag tijdens de treinkaping aan de actievoerders in bruikleen gegeven was door wijlen drs. Tutuhatunewa, die destijds als bemiddelaar optrad namens de RMS-regering. De regering stelt nu dat de vlag na beëindiging van de treinkaping door mariniers (en dus de Nederlandse staat) onrechtmatig is toegeëigend en niet thuishoort in het Mariniersmuseum. Daarom vraagt ze de Nederlandse regering de vlag terug te geven.

Rustplaats Soumokil

In de brief wordt ook aandacht besteed aan de rol van de Nederlandse regering in de kwestie van de laatste rustplaats van mr. dr. Chris Soumokil, de tweede president van de RMS. Hij werd geëxecuteerd op 12 april 1966. Indonesië weigert tot op heden zijn laatste rustplaats bekend te maken, tot ongenoegen van de RMS.

In 2010 zei de Nederlandse regering toe dit bij de Indonesische regering onder de aandacht te brengen, maar volgens de RMS blijkt nergens uit dat dit aan de orde is geweest of resultaat heeft opgeleverd. De RMS-regering vraagt daarom nog eens of de Nederlandse regering nog steeds bereid is dit te doen, en waar en wanneer dit dan zal gebeuren.

Vandaag, 12 april, herdenkt de RMS alle mensen die omgekomen zijn in de strijd van de Republiek der Zuid-Molukken tegen annexatie door Indonesië.