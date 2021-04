Oud-bestuurder en financier van failliet Altijd Zorg naar Ombudsman

Een schadeclaim is nog ver weg. Eerst stapt oud-bestuurder en financier Johan Haverkamp van de failliete Stichting Altijd Zorg uit Rolde naar de nationale Ombudsman. Hij dient een klacht in tegen de gemeente Aa en Hunze. Die zou de zorginstelling de afgelopen twee jaar in alles hebben tegengewerkt, met een faillissement tot gevolg.

"Geheel ten onrechte, die tegenwerking", is de stellige overtuiging van de oud-bestuurder, ondernemer en financier uit Enschede, die alle kosten van Altijd Zorg betaalde. "Helemaal gezien de reeks gewonnen juridische procedures tegen de gemeente", zo stelt diens advocaat Ingeborg Wind in een verklaring.

Veel geld verloren

"24-uurszorg aan onze cliënten werd op geen enkele manier vergoed, wat er ook geprobeerd is. En de burgemeester is alleen maar bezig geweest sluiting van Stichting Altijd Zorg te bewerkstelligen, al was hij eerder met een noodbevel onrechtmatig bezig geweest. Op die manier is er veel geld verloren gegaan", stelt Haverkamps advocaat.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze liet in november 2019 met een noodbevel de politie het zorgcomplex binnenvallen, om het te laten ontruimen. Volgens hem was de zorgverlening slecht en daardoor de situatie onveilig. De rechter besliste later dat de inval onrechtmatig was.

Opmaat tot claim

De klacht bij de Ombudsman vormt de opmaat tot een eventuele schadeclaim. De man die het opneemt tegen de gemeente Aa en Hunze is de Twentse ondernemer Johan Haverkamp. Hij is eigenaar van de Haverkamp Groep in Enschede, een bedrijf in sloop, schoonmaak, renovatie en onderhoud. Haverkamp is sinds enkele maanden ook eigenaar van zorglandgoed 't Ruige Veld, de plek waar Altijd Zorg in april 2019 met 25 cliënten neerstreek.

Op het zorglandgoed probeerde de club van Altijd Zorg sindsdien een start te maken, maar die poging was vergeefs, zo bleek eind dit jaar. Uiteindelijk is de stichting failliet verklaard. Haverkamp wil proberen of hij de kosten van de zorgstichting, die hij zo'n twee jaar uit eigen zak betaalde, op de gemeente kan verhalen. De ondernemer zou tussen april 2019 en januari 2021 bijna een miljoen euro in Altijd Zorg gestoken hebben. In elk geval was hij vanaf april 2019 tot 2020 vier ton kwijt aan de Stichting, zo blijkt uit de jaarrekening.

Overeenkomsten toeslagenaffaire

In december besloot het bestuur van de zorginstelling om er na alle moeilijkheden mee te stoppen. Medio februari is de stichting Altijd Zorg officieel failliet verklaard. Alle pogingen van de zorginstelling om zorgbudgetten te krijgen via de gemeente voor hulpverlening aan zo'n 25 mensen, waren gestrand. Voor de cliënten zijn andere locaties gezocht.

De situatie heeft volgens Haverkamps advocaat, Ingeborg Wind, overeenkomsten met de toeslagenaffaire. "Alle betrokkenen liepen vast bij de gemeente, die kwam afspraken niet na. Er was geen sprake van eerlijk spel, de overheid heeft zich tegen de eigen burgers gekeerd", aldus Wind.

Natrappen

Vorige week deed de oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Altijd Zorg al zijn beklag over de handelswijze van de gemeente Aa en Hunze en in het bijzonder van die van burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Die gooide de Stichting Altijd Zorg in een verhaal bij RTL Nieuws op één hoop met tientallen 'verdachte' zorginstellingen. Die zouden door criminelen zijn opgezet, als dekmantel voor drugshandel, witwassen of prostitutie. Dat kwam hard aan bij het failliete Altijd Zorg en werd gezien als 'natrappen'.

Haverkamp pakt nu op zijn beurt de gemeente aan, als eerste stap op weg naar een eventuele financiële genoegdoening. "Door deze klacht bij de Ombudsman hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de rol van de gemeente bij het faillissement. De uitkomst kan dan eventueel een grondslag zijn voor een claim. Haverkamp heeft er immers veel geld aan verloren", besluit Wind.

