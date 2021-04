Camping Anloo komt weer tot leven en wordt Recreatiepark Kniphorst

Chaleteigenaren hebben er weer een beetje vertrouwen in dat ze deze zomer eindelijk weer fatsoenlijk kunnen verblijven op het recreatiepark. "De nieuwe eigenaar doet erg zijn best. En echt hard gaat het allemaal nog niet, want de boel is hier natuurlijk jarenlang verwaarloosd door de vorige beheerder. Maar het begin is er in elk geval, we zijn eindelijk weer thuis", zeggen Thea (79) en Tinus (77) van Lune.

Ze vinden het 'heerlijk' om weer op hun vertrouwde stekkie te zijn. "Maar 't is nog te koud hier. We hebben gelukkig weer water en stroom, maar helaas kan bij ons de kachel nog niet aan. We hadden aardgas, dat is er niet meer, en we moeten nog aangesloten worden op het netwerk van propaangas. Da's nog even een probleem."

Leven op de kop

Hun leven stond een jaar geleden volledig op z'n kop nadat hun hele hebben en houden in gevaar kwam. Hun woonhuis op Camping Anloo moesten ze verlaten. Stroom, water en gas waren afgesloten na het faillissement. En permanent wonen werd door de gemeente Aa en Hunze na jaren gedogen ineens hard afgestraft met dwangsommen. Noodgedwongen moesten Thea en Tinus de wijk nemen naar Groningen, waar ze elf hoog op een flat zitten.

Thea en Tinus van Lune zijn eindelijk weer 'thuis' in hun chalet op Camping Anloo (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Dit is ons thuis'

Met de nieuwe eigenaar aan het bewind, hebben Thea en Tinus weer hoop op betere tijden. Ondertussen brengen ze hun chalet weer zoveel mogelijk op orde, om er straks weer volop van te genieten. "Er is afgelopen winter nogal wat kapot gevroren hier, omdat er niks was om de boel warm te houden. Dus er moet nog wel het nodige gerepareerd worden", zucht Thea.

Het liefst zouden ze hun flatwoning in Groningen helemaal opzeggen. Want met hun chalet, waar nog een hypotheek op zit, én een huurflat wordt het bejaarde paar flink op kosten gejaagd. En het zit ze nog altijd dwars dat ze niet definitief terug mogen naar Anloo, wat zeventien jaar lang hun woonadres was. Gedoogd door de gemeente. Tot vorig jaar. "Dit is eigenlijk ons thuis. Zo voelt het ook. Maar helaas wil de gemeente dat maar niet horen."

Vertrouwen

Het paar heeft er vertrouwen in dat de nieuwe baas het zwaar verwaarloosde recreatiepark langzamerhand weer uit het slop kan trekken. Net als chaleteigenaar Marian Zonderland, die ook jaren op de camping bivakkeerde, maar noodgedwongen moest uitwijken naar Groningen-stad. Ze geniet van de ruimte, de tuin en de vogels bij haar huisje.

Haar chalet is inmiddels wel volledig voorzien van gas, water en licht. "Heerlijk weer normaal het lichtknopje aandoen. En lekker toch, dat pruttelende geluid van een koffiezetapparaat. Da's weer wat anders dan campingkoffie met het opgieten van water dat ik uit jerrycans moest halen."

Sinds eind december is vastgoedondernemer Rachid Benhaddou uit Hoogezand de eigenaar. Hij kocht de camping half december voor ruim vier ton uit een faillissementsveiling. Met zijn gezin is Benhaddou geen onbekende op het park in Anloo, want sinds enkele jaren behoort hij ook tot het bonte gezelschap van chaleteigenaren.

Zijn streven was stroom, water en gas voor 1 april klaar te hebben. Maar door tegenslagen lukte dat niet. Zo liep hij ertegenaan dat de stroomleverancier nog vast zat aan een oud contract met de vorige beheerder. Daardoor kon er niet op tijd aan de reparatie van de elektriciteitsnetwerk worden gewerkt.

Het achterste deel van de camping krijgt nieuwe stroomkabels (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Receptie klaargemaakt

Maar het grootste deel van de camping is weer aangesloten, het water stroomt uit de kraan, de riolering werkt weer en het merendeel van de chalets is aangesloten op gas.

Ondertussen is er een nieuwe beheerder aangesteld, die ook druk bezig is met de wederopbouw. Zo wordt de receptie bij restaurant Woodz, in het gebouw voorop het park, klaargemaakt voor de ontvangst van gasten. Ook gaat de slagboom bij de toegang straks weer keurig naar beneden, om voortaan ongewenst volk van het recreatiepark te weren. Herinrichting van restaurant Woodz is van latere zorg.

Kamperen

Verder komt er halverwege de camping een kampeerterrein, waar straks campers, caravans en tenten welkom zijn. Het terrein moet nog geëgaliseerd en vervolgens ingezaaid worden met gras. Maar behalve recreëren in chalets moet er straks ook weer gekampeerd kunnen worden.

Wanneer alles volledig klaar is, is moeilijk te zeggen. Maar om voor eens en altijd met het verleden af te rekenen kiest Benhaddou voor een nieuwe naam. Recreatiepark Kniphorst wordt het voortaan, waarbij de naam verwijst naar het Kniphorstbosch, waar de camping pal naast ligt.

Chaleteigenaar Marian Zonderland hoopt dat het recreatiepark in Anloo weer tot leven komt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De keuze voor naamsverandering vinden de Van Lune's en Zonderland een slimme zet, gezien het roerige verleden van Camping Anloo. "Alhoewel ik eerlijk gezegd best verknocht was aan de naam Camping Anloo", zegt Zonderland. "Maar ik snap dat hij er vanaf wil na alles wat hier is voorgevallen."

Frisse start

Thea van Lune vindt de nieuwe naam een 'goede en logische zet'. "Een frisse start met een nieuwe eigenaar verdient ook een frisse naam. De afgelopen jaren is er hier zo'n bende van gemaakt. Laten we hopen dat we die ellende helemaal achter ons kunnen laten en dat het weer een frisse, gezellige familiecamping wordt.

Ze vreest wel dat het zeker nog zo'n twee tot drie jaar zal duren voordat alles op het recreatiepark weer helemaal goed voor elkaar is. "Kijk maar eens goed om je heen, d'r is een enorme kaalslag door al die chalets die in allerijl van hun plek zijn getrokken na het faillissement. Dat zal stapje voor stapje terugkomen, zo verwacht ik. En ik heb gehoord dat er alweer belangstelling is van nieuwe mensen. Dus er is hoop op nieuwe, betere tijden", besluit Thea.

