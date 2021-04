Burgemeesters: 'Wees voorzichtig, maar open als het even kan'

"De hoofdlijn van het beraad was dat we zo'n beetje aan het einde zijn, maar we zijn er nog niet." Die conclusie trok Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, gisteravond na het Veiligheidsberaad. Van Oosterhout schoof aan in plaats van Marco Out, burgemeester van Assen en voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. Daarin werd onder meer gesproken over de openstelling van de terrassen.

Het kabinet had 21 april als mogelijke datum voor de heropening van terrassen genoemd, maar kwam daar gisteren op terug. "Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT", aldus demissionair minister Ferd Grapperhaus. Het heropenen van de terrassen zou teveel mensen op de been brengen. "Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren. Het OMT zegt dat we nog even moeten volhouden. Heel even is in elk geval korter dan een maand", laat de minister weten.

Wat willen de burgemeesters?

Van Oosterhout ziet dat er in het Veiligheidsberaad begrip is voor enerzijds de druk op ziekenhuizen en de intensive cares (ic's) en anderzijds de horecaondernemers die hun terrassen weer willen openen en de druk op de handhaving, bijvoorbeeld tijdens drukke dagen in het park. Daarin zit weinig verschil tussen wat de grote steden en de rest van het land willen, signaleert hij. "Als burgemeesters zeggen wij: wees voorzichtig met het openstellen van allerlei zaken. Dus niet alleen de terrassen, maar ga ook open, als het even kan. Wacht daar niet te lang mee", aldus Van Oosterhout. Daarbij zegt hij dat het ook weer niet zo lang duurt voordat het wél kan. "Dat zal eerder rond 1 mei liggen dan 1 juni", denkt hij.

Routekaart voor de zomer

In het Veiligheidsberaad zou ook over een soort routekaart voor de periode tot aan de zomer gesproken zijn. "Ik weet niet in hoeverre het kabinet daar al mee bezig is, maar het idee is aan ons gepresenteerd", vertelt Van Oosterhout.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft aangegeven teleurgesteld te zijn als het kabinet vandaag aankondigt dat de terrassen nog niet open gaan. Hij vindt dat terrassen, maar bijvoorbeeld ook dierentuinen, open moeten. Ziet Van Oosterhout dat ook zitten voor dierentuin Wildlands in Emmen? "Ja, ik zie dat wel zitten. Maar mijn inschatting is dat dat met een paar weken ook wel weer kan."

'Kilometers verderop een stokje in je neus'

Wel maakt hij zich zorgen over het testbeleid dat bij de openstelling van locaties, zoals de dierentuin, komt kijken. Dat testbeleid werd besproken in een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waar hij nog vóór het Veiligheidsberaad bij aanschoof.

"Op 25 april heb je de proefwedstrijd FC Emmen tegen Heracles Almelo. Daarbij mogen 1200 mensen aanwezig zijn. Maar die mensen moeten allemaal naar Groningen of Zwolle voor de negatieve test die ze van te voren moeten kunnen laten zien. Waarom kan er in Drenthe, of zelfs in Emmen, geen testlocatie komen?", vraagt Van Oosterhout zich af. Inmiddels is het wel mogelijk om je te laten testen bij de Expo Assen. "Maar zelfs dat vind ik voor Emmen ver", aldus Van Oosterhout, die benadrukt dat zijn stad meer dan honderdduizend inwoners heeft én het gaat om 1200 mensen die bij de proefwedstrijd aanwezig kunnen zijn.

Emmen heeft al vijf locaties aan het ministerie voorgedragen waar zo'n testlocatie zou kunnen komen, maar tot op heden heeft de gemeente hierover niks vernomen.

'Test moet gratis (of betaalbaar) blijven'

Ook kwam het onderwerp 'betalen voor de tests' ter sprake in het overleg van de VNG. "Dat is nu allemaal nog gesubsidieerd, dus gratis en ik hoop dat dat zo blijft. Het moet betaalbaar blijven, dat hebben we goed duidelijk gemaakt aan het betrokken ministerie."

Want als mensen moeten gaan betalen voor een negatieve coronatest om, bijvoorbeeld, naar een dierentuin te kunnen, denkt Van Oosterhout dat het experiment 'kansloos' is. "Op weg naar de zomer helpt het om een testbeleid te koppelen aan het openstellen van meer locaties, maar als je straks bijvoorbeeld twintig euro voor een negatieve coronatest moet betalen bovenop de toegangsprijs..."