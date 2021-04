Huurprijzen vrije sector in Drenthe hardst gestegen

De huurprijzen in Drenthe zijn in het eerste kwartaal van 2021 met ruim vijftien procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Met 15,8 procent is Drenthe de provincie met de grootste stijging in de vrije sector. De prijs kwam uit op gemiddeld 11,34 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 9,79 euro. Met dat bedrag is Drenthe nog wel een van de provincies met de laagste prijzen. Alleen in Friesland (9,70) en Overijssel (10,38) ligt de prijs lager.

De stijging is opvallend, omdat eind vorig jaar de prijs juist daalde met zo'n zeven procent.

De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt landelijk op 16,34 euro, terwijl dit een jaar eerder nog 16,75 euro was. In zes van de grote gemeenten daalde de huurprijs ook. Dit komt volgens Pararius omdat het huurplafond in veel grote steden inmiddels is bereikt.