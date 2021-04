Overzicht Drentse sprekers in Drentse sprekersbaank

Tot nu toe zijn in de sprekersbaank negentien mensen opgenomen die Drentse gedichten kunnen voordragen, op uitvaarten willen spreken of andere verhalen vertellen. Daarbij is ook vooraf duidelijk wie uit welk dialectgebied komt en wat het specialisme is. "Nu is er één plek waar je zoeken kunt naar een Drentstalige spreker, dat scheelt de zoeker een hoop tijd", vertelt Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol. "Gisteren ging het bericht eruit en er hebben zich nu alweer twee of drie in de mail gemeld. Ik verwacht er nog wel meer de komende tijd."

De database wordt nog verder aangevuld. Iedereen die actief is als Drentstalig spreker kan zich namelijk aanmelden om in de sprekersbaank opgenomen te worden. Het Huus van de Taol biedt zo het overzicht, maar het contact met de spreker wordt rechtstreeks gelegd. "Het gaat om mensen die spreken op een begrafenis, trouwerij of een gezellige of zakelijke bijeenkomst. Tot nu toe moest je overal op het internet zoeken. We kregen vaak de vraag: weten jullie nog een spreker? Het is mooi dat mensen het nu zelf kunnen opzoeken."