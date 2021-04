Kil en guur weer: hoe bijzonder is deze kou voor de tijd van het jaar?

Sneeuw, hagel, regen... de afgelopen week hebben we van alles voorbij zien komen. Is het nu echt zo koud voor de tijd van het jaar? Weerman Roland van der Zwaag praat ons bij.

"Vorig jaar was het een best uitzonderlijk zonnig en droog voorjaar, dat ook nog eens vrij warm is verlopen. Iedereen heeft dat waarschijnlijk nog in z'n hoofd, daarom lijkt het nu zo koud", denkt Van der Zwaag.

Koude luchtmassa

Toch is het niet helemaal een vreemde gedachte dat het nu zo koud is. "Eind maart is het weer ineens omgeslagen. We hebben nu al twaalf dagen lang koud weer, waarvan zeven met vorst en inmiddels zeker drie dagen met sneeuw- en hagelbuien. Er staat een noordenwind en overdag is het kil en guur", ziet ook Van der Zwaag. Maar volgens hem komt het vaker voor dat het voorjaar traag op gang komt.

In dit geval komt het doordat er op 5 kilometer hoogte een koude luchtmassa hangt waar geen beweging in zit. Als we die koude luchtmassa niet boven ons hoofd hadden hangen, zou het nu zo'n 12 tot 13 graden zijn.

Vorst

Die kou zorgt er ook voor dat we nog een aantal nachten vorst kunnen verwachten. In de nachten van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag kan het in de weerhut (op 1,5 meter hoogte) zo'n 2 of 3 graden onder nul worden. Op klomphoogte (5 centimeter van de grond) kan het zelfs 5 of 6 graden onder nul worden. "En dan gaan de fruittelers waarschijnlijk hun planten nat houden, zodat ze niet bevriezen."

Normaal gesproken telt april zes dagen vorst, maar daar zitten we nu al overheen. Zeker als je de komende nachten waarin er vorst verwacht wordt er nog bij optelt, dan is het aantal vorstnachten in april veel, vergeleken met het 'weerkundig boekje'.

Sinds 1900 zijn er echter al veel koudere aprilmaanden voorbijgekomen. "Nu staan we misschien op de vijftiende plaats", schat Van der Zwaag.

Zonnig weer

Donderdag gaat er verandering in het weer komen. Dan komt een hogedrukgebied via ons naar Scandinavië. "Je gaat dan de kracht van de zon merken. Het wordt droog weer en zo'n 10 graden", voorspelt Van der Zwaag. En dat gaat ongeveer een week duren.