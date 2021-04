Proefproject in Noordenveld voor volwassenen die fit willen worden

Volwassenen die er een paar kilo af willen en gezonder willen leven, kunnen in Noordenveld meedoen aan 'Voel je goed!'. Het nieuwe project is bedoeld voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar moeite hebben met lezen en schrijven.

De gratis cursus start dit jaar als proef in de gemeente Noordenveld.

Sporten en supermarkt

De deelnemers - verdeeld in kleine groepjes - krijgen wekelijks begeleiding van medewerkers van Welzijn in Noordenveld, het Taalhuis en diëtisten. Ook krijgen de cursisten een-op-een begeleiding en krijgen ze les in een supermarkt, bijvoorbeeld bij het lezen van etiketten. Het idee erachter: wie etiketten kan lezen of informatie van de dokter goed begrijpt, heeft minder kans op gezondheidsproblemen.

Zoals gezegd is de cursus bedoeld voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar moeite hebben met lezen en schrijven. "Die worden met een speciaal woord ook wel NT1'ers genoemd", legt projectcoördinator Gemma Groot Koerkamp uit. Volgens haar een groep mensen waar nog niet veel van dit soort cursussen voor bestaan: "Voor veel mensen met Nederlands als tweede taal zijn er wel veel van dit soort projecten." Vandaar dat de organisatie zich nu richt op een andere doelgroep.

Start cursus

Afgelopen week is het werven van cursisten gestart met een online bijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente Noordenveld. Zodra het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, start de cursus 'Voel je goed!' echt.