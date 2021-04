Interstage begint aan 'gigaklus' Songfestival: 'Eindelijk weer wat serieus doen'

Het podium en de zogeheten Green Room worden door Interstage in Ahoy, Rotterdam gebouwd. "Heel blij, we hebben een jaartje moeten wachten maar we kunnen eindelijk weer iets serieus doen", vertelt directeur Gino Spijkerman.

"We hebben een heel bijzonder jaar gehad", vervolgt hij. Het bedrijf doet ook veel in de tv-wereld, waar producties wel doorgingen. "We hebben ook veel mensen kunnen verhuren. We komen de tijd wel door gelukkig, maar je wilt in principe je eigen werk weer doen. Dat kan nu weer."

Fieldlab-evenement

Het Eurovisie Songfestival zou oorspronkelijk vorig jaar al plaatsvinden in Rotterdam, maar door de coronacrisis werd het evenement een jaar uitgesteld. Ook toen zou Interstage de bouw van het podium voor haar rekening nemen. Bij het Songfestival mag 3500 man publiek aanwezig zijn, omdat het een Fieldlab-evenement is. "Ahoy is groot zat, met een capaciteit van 17.000 man. Die mensen vind je wel weer. Het is vooral beeldvorming voor tv heel goed. Dat de zaal relatief goed gevuld is. Dat ziet er beter uit dan een lege zaal. Daar is in het ontwerp al enigszins rekening mee gehouden. Het ontwerp van vorig jaar was al klaar, dit is daar een soort aanpassing op."

In het verleden heeft Interstage al eens podia voor het Songfestival gebouwd, zoals die in Wenen (2015) en Kiev (2017). "Het is iedere keer weer anders. Er wordt echt een set bedacht door een setdesigner. Wel door hetzelfde bureau uit Duitsland als destijds, maar dat bedenkt wel iets nieuws. Vaak krijgt die wel een opdracht mee van het organiserende land. Het is iedere keer maatwerk. Ik mag er nog niets over zeggen."

Wel krijgt het een Hollands tintje, dat is al wel bekend. "Er is wel een duidelijk opdracht verstrekt vanuit de NOS om dat te doen en dat snap ik ook wel. Zo chauvinistisch moet je ook zijn. We gaan het zien op tv."

'Langer bezig dan normaal'

De opbouw begint vandaag en duurt tot en met eind volgende week. "Gemiddeld zijn we met tien, twaalf mensen bezig. We doen het onder coronamaatregelen, dat maakt het wel uniek. We worden getest om de 48 uur, afstand op de werkvloer. Normaal sta je met diverse partijen op de werkvloer. Daar ligt nu een ander plan onder. Het duurt nu langer dan normaal."