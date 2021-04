Natuurfotograaf: 'Ik pak gewoon het moment'

"De kleine dingen interesseren me. Veel mensen die wandelen, die kijken rond. Ik kijk juist naar de grond; er is zoveel moois waar je anders zomaar aan voorbij loopt. Ik hou ervan om het kleine groot te maken, de macrofotografie. Een vlinder of een libelle uitlichten: er is zoveel dichtbij huis te zien. Veel van mijn foto's maak ik gewoon in de tuin of bij een stuk braakliggend terrein vlakbij mijn huis."

Bernadette Bult: "De kleine dingen maken het mooi (Rechten: Bernadette Bult)

Met de fotocamera op pad is voor haar de beste manier om even te ontspannen na een werkdag. Ze laat zich niet tegenhouden door het grillige weer of door andere obstakels. "Ik zag een hommeltje in een krokus die aan het worstelen was met een lijf vol stuifmeel. Ik heb op zo'n moment geen gêne en lig languit op het fietspad en in het gras. Die kleine dingetjes die ik dan in beeld krijg, die maken het mooi. Ik kijk ook zo uit naar de komende periode. Als de libellen gaan uitsluipen, dat vind ik een prachtig gezicht."

Op gevoel

Ze werkt graag met kleuren voor de achtergronden van haar foto's. "Maar zodra er straks weer meer vlinders en libellen komen, dan rommel ik er niet teveel meer aan."

"Ik fotografeer op gevoel, ik denk niet heel veel aan de instellingen, ik pak gewoon het moment. Het fotograferen is voor mij een stuk ontspanning, het is zo fijn om in de natuur te zijn. En het houdt niet op! Laat de lente nu maar echt komen."

Vier de lente met de foto-actie

De lente is begonnen! Met een fotowedstrijd vieren we de start van het voorjaar. Doe mee en zet die frisse kleuren en bloeiende bloemen op de foto. Daarmee maak je kans op een mooie afdruk.

Lees ook:

Een van de lentefoto's met #roeglente: