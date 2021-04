'Gemeente Tynaarlo moet duidelijker communiceren'

De VVD in Tynaarlo is alles behalve blij met de manier van communiceren door het college van burgemeester en wethouders. De partij wil daarom dat er duidelijke afspraken over op papier komen.

Als voorbeeld noemt de VVD de communicatie rondom de mogelijke opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde.

Kritiek

De partij dient vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in waarin het oproept dat er duidelijke afspraken over communicatie op papier komen te staan. "Het collegebesluit over de tijdelijke opvang van asielzoekers heeft veel commotie en kritiek opgeleverd over de manier van communiceren", aldus VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters.

Maar het gaat de partij niet alleen om het communiceren rondom de tijdelijke AZC. Volgens de VVD meent het college wel vaker dat het inhoudelijk goed communiceert, maar dat de inwoners dit toch echt anders ervaren. Ook vindt de partij dat de communicatie via lokale pers door verschillende factoren niet loopt zoals het hoort te lopen, bijvoorbeeld door gebrek aan bezorgers bij huis- aan huisbladen of nee/nee-stickers die op de brievenbus zijn geplakt.

Plan

Als het aan de VVD ligt, klimt het college in de pen en schrijft het een duidelijke nota waarin afspraken staan over de manier van communiceren rondom dit soort projecten. "We willen weten wanneer, in welke gevallen en op welke wijze inwoners geïnformeerd worden over besluiten van het openbaar bestuur en andere relevantie ontwikkelingen in hun omgeving", aldus Pieters in de motie.

Ook wil de partij duidelijk hebben wanneer en in welke gevallen inwoners gevraagd worden om te participeren bij zaken die spelen in hun omgeving. Als een meerderheid van de raad instemt met het plan van de VVD, wil de partij dat het college voor 1 augustus van dit jaar een plan op tafel heeft om aan de gemeenteraad te laten zien.