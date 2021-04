Rondleidingen door het Alfa-college: 'Kijken hoe de school en de sfeer is'

"We hebben natuurlijk online-evenementen gehad", vertelt Hetty Luppes van het Alfa-college. "Dan krijg je wel een beeld van de opleiding, maar niet van de school. Normaal gesproken kunnen leerlingen tijdens een open dag de vaklokalen bekijken en docenten en studenten spreken die kunnen vertellen vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe het hier is. Er moest dus een moment komen om de leerlingen binnen te halen."

Rondleiding in kleine groepen

En dus kunnen geïnteresseerden de hele week een kijkje komen nemen. Uiteraard geheel coronaproof, dus in kleine groepjes. Maar dat geeft juist ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de student die de rondleiding geeft en de docenten die je in de school tegenkomt.

Student Romano Salazar Koopman geeft de rondleidingen:

"We stemmen de rondleiding af op de interesse van de leerlingen", zegt Luppes. "Op die plek blijven we dan iets langer hangen. Maar we proberen ook wel de rest van de school zoveel mogelijk te laten zien, want uiteindelijk zal je overal weleens binnenkomen."

Sfeer proeven

Een van de leerlingen die een kijkje komt nemen is Leona Steenbergen. "Ik kom kijken in wat voor lokalen je les krijgt, hoe de school is en wat de sfeer is."

Maar ze is niet alleen, elke leerling mag iemand meenemen. Leona heeft haar vader meegenomen. "Je kan nu goed kijken hoe het in de praktijk is", zegt Dick Steenbergen. "Je hebt het alleen online gezien en het is toch anders nu je ook even live aanwezig bent om te kijken hoe het echt is. Het is een leuke school."

De rondleidingen worden tot en met vrijdag 16 april gegeven. Opgeven is nog mogelijk.