'Geef kunstenaars een podium bij raadsvergadering'

Een klein concert voor de start van de raadsvergadering of de voordracht van een gedicht. Als het aan GroenLinks in de gemeente Tynaarlo ligt, kan dat in de nabije toekomst zomaar gebeuren. Volgens fractievoorzitter Klaas Kuipers moet de gemeente meer doen om deze beginnende kunstenaars te ondersteunen. "Wij willen ze letterlijk en figuurlijk een podium geven vlak voor onze raadsvergadering."

Door de coronamaatregelen heeft deze groep, zoals muzikanten, dichters en schrijvers, het afgelopen jaar nauwelijks kunnen optreden. Voor de komende periode denkt GroenLinks in Tynaarlo dat dit ook lastig gaat worden. Daarom zijn Kuipers en zijn fractiegenoten zijn op het idee gekomen om optredens in te plannen voor de raadsvergadering.

'Steuntje in de rug'

De optredens kunnen volgens GroenLinks betaald worden uit het bedrag van 266.225 euro dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beschikbaar heeft gesteld aan Tynaarlo voor extra steun aan de kunst- en cultuursector. "We willen ze een steuntje in de rug geven. We streamen het optreden de gemeente in. Mensen die de vergadering digitaal volgen, kunnen dan het optreden zien."

Als de maatregelen straks voorbij zijn, wil de partij doorgaan met de optredens. Volgens Kuipers is het een mooi middel om in de juiste stemming voor de vergadering te komen. "Die vergadering zijn vaak zwaar en emotioneel. Als we beginnen met een stukje cultuur, met een dichteres, schrijver of muzikante, zet je letterlijk ook even de toon van de avond."

Meerderheid

Kuipers heeft met een aantal partijen contact gehad en verwacht dat er een meerderheid voor het plan is. In eerste instantie zet GroenLinks in op vier optredens in het jaar: in maart als de streektaal centraal staat, tijdens de voorjaarsnota (mei/juni), de begrotingsvergadering in het najaar en tijdens de laatste vergadering van het jaar. "Als we daarmee beginnen, dan kunnen we kijken hoe het bevalt."