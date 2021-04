Doodslag GGZ-instelling Zuidlaren in juli voor de rechter

De 31-jarige GGZ-patiënt, die ervan wordt verdacht dat hij in oktober vorig jaar een medebewoner in een instelling van Lentis in Zuidlaren heeft gewurgd, verschijnt op 6 juli voor de rechtbank in Assen. Dat werd vanmiddag tijdens de tweede tussentijdse zitting bekend.

Verdachte Peter K. zit nu nog in voorarrest op de psychiatrische afdeling van een gevangenis. Hij werd op 15 oktober op het GGZ-terrein in Zuidlaren aangehouden, nadat medewerkers het zwaar toegetakelde lichaam van een 53-jarige medebewoner hadden gevonden.

Gewurgd, geschopt en geslagen

De man lag in zijn eigen kamer in gebouw De Es, een open afdeling, waar K. ook woonde. De 25 mensen die er wonen, worden begeleid met het uiteindelijke doel om buiten de instelling begeleid te gaan wonen. Behalve dat het slachtoffer was gewurgd, was hij ook geslagen en geschopt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt K. van doodslag, omdat er geen bewijs is dat hij zijn medebewoner met een vooropgezet plan heeft gedood. Bij een eerdere zitting in januari vertelde zijn advocaat al dat tussen beide mannen een worsteling was ontstaan. Dat gebeurde op de kamer van het slachtoffer. De aanleiding is onduidelijk.

De verdachte kan zich volgens zijn advocaat Meindert Doornbos alleen nog maar flarden van het geweld herinneren. Het politieonderzoek is nu afgerond. K. wordt binnenkort nog één laatste keer verhoord, vertelde de officier van justitie vanmiddag.

Psychiatrisch onderzoek

Hij is ook onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Hun rapporten zijn volgende maand klaar. Volgens Doornbos hoort K. thuis in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij verder behandeld moet worden. Hij wil dat die mogelijkheid ook wordt onderzocht door de deskundigen.

Daar is de officier het niet mee eens. "Het OM gaat uit van een geweldsdelict. Meneer hoort niet thuis in de gewone psychiatrie." Zij denkt eerder aan een forensisch psychiatrische kliniek (FPK) of een tbs-kliniek, vanwege het gevaar op herhaling en omdat die klinieken beter beveiligd zijn.

De rechtbank benadrukte dat de psycholoog en de psychiater in hun onderzoeken alle mogelijkheden bekijken, zowel die voor tbs en tbs met voorwaarden als voor een opname in een gewone kliniek.

