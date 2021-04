Stichting en crowdfunding voor kinderen van Ruinerwold

Suurmond start de stichting omdat ze de kinderen wil voorzien in hun levensonderhoud. "Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst kunnen we misschien iets makkelijker maken. Sommige kinderen starten bij 0, andere bij -10. Dan is het heel moeilijk om iets op te kunnen bouwen."

Met een crowdfunding wil de stichting geld ophalen dat wordt verdeeld onder de kinderen. De potjes worden beheerd door de stichting. De kinderen kunnen het geld gebruiken voor bijvoorbeeld studie, talentontwikkeling of huisvesting.

'Niet zelf om gevraagd'

De oudste kinderen hebben positief gereageerd op het initiatief. "Ze waren verrast, maar zijn akkoord. Wel wil ik benadrukken dat de kinderen er zelf niet om gevraagd hebben." De jongere kinderen zijn ook op de hoogte en hebben er geen bezwaar tegen.

Suurmond is betrokken geraakt bij de situatie van de kinderen omdat ze al ruim tien jaar bevriend is met Shin, de oudste van de Ruinerwold-kinderen. "Ik heb nooit geweten wat het hele verhaal was, maar sinds de documentaire weet ik pas wat er zich echt heeft afgespeeld." Dat inspireerde haar tot het oprichten van de stichting. Vanaf vandaag is de website online en eind deze week zal de crowdfunding starten.