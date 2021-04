Coronaboetes in Nederland: Drenthe braafste van de klas

In grote steden is er relatief meer bekeurd en gewaarschuwd dan daarbuiten. Dat ligt volgens de politie voor de hand, omdat in grote steden meer mensen dicht bij elkaar wonen dan op het platteland. Ook is daarom in steden meer politie op straat en dat verhoogt de pakkans. In Drenthe werden in vergelijking met andere provincies de minste coronaboetes uitgeschreven.

Minste boetes in Aa en Hunze

Drenthe telt zes gemeenten waar per duizend inwoners gemiddeld 1,6 tot twee boetes werden uitgedeeld in de periode van 16 maart vorig jaar tot 4 april jongstleden. In de gemeente Aa en Hunze werden tot dusver 41 coronaboetes uitgedeeld, het laagste aantal in Drenthe. In Meppel daarentegen werden de meeste bonnen uitgedeeld per duizend inwoners: 6,1.

Waarschuwingen

En hoewel in elke gemeente wel een paar coronaboetes werden uitgedeeld, geldt dat niet voor waarschuwingen. In 22 gemeenten in ons land werd geen enkele waarschuwing uitgedeeld voor het overschrijden van de regelgeving, maar daar vallen geen Drentse gemeenten onder. Benieuwd voor welke vergrijpen in Drentse gemeenten een coronaboete werd uitgedeeld? Kijk dan in de tabel hieronder.

Naast de politie mogen ook buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's), zoals handhavers van de gemeente en boswachters, coronaboetes uitschrijven. Die boetes zijn niet meegenomen in de politiecijfers.