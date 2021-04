Enthousiaste plannen voor inheemse vlinderboerderij bij Gasselte

In Gasselte komt mogelijk op korte termijn een kweekcentrum voor inheemse vlinders. De plannen daarvoor zijn ver in de ontwerpfase en worden binnenkort gepresenteerd aan de gemeente Aa en Hunze.

Een vlinderboerderij beginnen is de grote wens van Willem van Hemmen uit Gasselte. Al sinds 1990 heeft het voormalig raadslid van de gemeente Gasselte een plan klaarliggen voor een plek om zeldzame of uit de regio verdwenen vlindersoorten te kweken en te herintroduceren en eindelijk kan hij eraan beginnen.

Geen tropische tuin

De vlinderboerderij moet komen op een oud landbouwperceel van vier hectare langs de Bosweg, vlak bij de afslag van de N34. Behalve de boerderij wil Van Hemmen er serres bouwen waar de vlinders in kunnen fladderen en een kelder voor exposities. "Het moet geen tropische vlindertuin worden zoals Papiliorama in Havelte, met vlinders die vooral in een warm klimaat voorkomen. Ik wil me richten op inlandse soorten zoals het gentiaanblauwtje of de zilveren maan", zegt Van Hemmen.

Het gaat de Gasselter bij zijn vlinderboerderijplannen niet zo zeer om toerisme, maar vooral om het behouden of terughalen van zeldzame soorten. Natuurbeheerders zouden in de toekomst bij de vlinderboerderij kunnen aankloppen als zij ergens een bepaalde soort willen versterken of herintroduceren. Van Hemmen: "Er zijn tientallen vlinders die vroeger op veel plekken voorkwamen, maar waar nu nog maar enkele populaties van zijn. Het mag beslist niet gebeuren dat de vlinders die er nog zijn verdwijnen. Bij mij zouden ze zonder invloed van temperatuur of roofinsecten hun eitjes kunnen leggen en laten uitkomen."

Eitjes ophalen

De vlinderliefhebber is al jaren betrokken bij de Vlinderstichting en werd vorig jaar uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het jaar. Om aan eitjes, poppen of rupsen te komen om mee te kunnen kweken, hoopt Van Hemmen op een mooie samenwerking met de stichting. "Zomaar ergens vlinders of eitjes uit een bestaande populatie halen, dat mag natuurlijk niet. In goed overleg met de Vlinderstichting zou ik graag, waar dat mogelijk is, wat eitjes of rupsen uit gezonde populaties meenemen naar Gasselte om de soort op andere plekken weer terug te kunnen laten keren", zegt Van Hemmen.

Als het aan de Gasselter ligt, begint hij nog dit jaar met bouwen. Het land waarop hij woont is verkocht aan de eigenaar van het toekomstige Hotel & Resort De Hondsrug. Van Hemmen: "De architect is nog druk aan het tekenen, maar het is de bedoeling dat mijn plannen snel bij de gemeente op het bureau liggen."