'Compromis over zonnepark Zuidvelde lijkt ver weg'

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Dat gaf ze vanmiddag aan tijdens het persuurtje van het college. "Ik snap de opmerking van beide partijen wel", begon Ipema. "Als gemeente vragen wij initiatiefnemers om de buurt te betrekken bij hun plannen, om zo voor draagvlak te zorgen en de mensen actief te informeren. Helaas is dat in dit geval geen heel harmonieus proces gebleken, waarbij de voor- en tegenstanders ook niet dichter bij elkaar zijn gekomen."

Vergunningaanvraag

Waar de initiatiefnemers samen met Energiecoöperatie Noordseveld aanvankelijk begin maart al een aanvraag wilden doen voor een vergunning, is daar in de tweede week van april nog geen sprake van. "Wanneer deze vergunning nu aangevraagd wordt, is nog maar de vraag", weet Ipema. Enige haast is, gelet op de subsidies die nog dit jaar verstrekt worden, wel geboden.

Het probleem is dat voorstanders van het plan een zonnepark willen van 130 hectare, waarvan ongeveer de helft uit natuurlijke elementen zal bestaan. Dit om landschapsvervuiling tegen te gaan en 'een tweede Hoogeveen' te voorkomen. Tegenstanders, waarvan enkelen zich hebben verenigd in een kerngroep, willen een zonnepark van maximaal 15 hectare groot.

Volgens Ipema kijkt Noordenveld op welke manier er nog een rol voor de gemeente is weggelegd in dit conflict. "Ook gaan we kijken hoe we het wellicht anders hadden kunnen doen. We zijn ons ervan bewust dat de partijen nu zover uit elkaar liggen, dat een compromis niet haalbaar is."

Matsloot

Met het oog op Matsloot, waar ook plannen voor een zonnepark zijn, kijkt de gemeente Noordenveld hoe er lering kan worden getrokken uit het traject in Zuidvelde. "Maar Matsloot gaat in een ander tempo en er spelen meerdere opgaven", zegt Ipema. "De twee provincies en drie gemeenten die in dit grensgebied tezamen komen, gaan nu eerst bezig met een gebiedsvisie. We hebben de initiatiefnemers van het zonnepark gevraagd te wachten op deze gebiedsvisie."

