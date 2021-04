138 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe geregistreerd

In Drenthe zijn er 138 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over het afgelopen etmaal. Twee inwoners van onze provincie moesten door de gevolgen van een coronabesmetting worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen is iets hoger dan gisteren. Toen meldde het RIVM 128 besmettingen, werden vier Drenten met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis en overleed één Drent aan de gevolgen van het virus. De cijfers zitten nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor Pasen.

Beide personen die de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis werden opgenomen, komen uit de gemeente Emmen. Met 37 nieuwe besmettingsgevallen is dat ook de gemeente met de meeste nieuw geregistreerde coronabesmettingen. In Midden-Drenthe (16), Meppel (15), Hoogeveen (13) en Assen (12) kwamen er ook nieuwe besmettingsgevallen bij die in de dubbele cijfers liepen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-04-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1211 (+5) 6 20 Assen 3113 (+12) 50 14 Borger-Odoorn 1315 (+8) 25 15 Coevorden 2480 (+7) 53 31 Emmen 7779 (+37) 132 (+2) 73 Hoogeveen 3856 (+13) 65 40 Meppel 1963 (+15) 25 25 Midden-Drenthe 1731 (+16) 29 28 Noordenveld 1433 (+6) 24 26 Tynaarlo 1301 (+7) 19 23 Westerveld 823 (+3) 14 20 De Wolden 1564 (+9) 29 22 Onbekend 59 0 0

Landelijk beeld

In de ziekenhuizen bleef de instroom van coronapatiënten landelijk gezien relatief hoog. In totaal werden 1700 nieuwe patiënten opgenomen, op de intensive cares kwamen 386 ernstig zieke mensen binnen met covid-19. Die aantallen zijn vergelijkbaar met een week eerder. In de afgelopen week overleden in totaal 174 mensen met covid-19. Vorige week werden 142 sterfgevallen geregistreerd.

Het RIVM ziet in de meeste leeftijdsgroepen een toename, maar 80-plussers komen steeds minder vaak met coronaklachten in ziekenhuizen terecht. Dat is te danken aan het vaccinatieprogramma, aldus het instituut. De oudste Nederlanders lopen het virus steeds minder vaak op. Onder kinderen tot 12 jaar daalde het aantal besmettingen afgelopen week licht. In de groep van 60- tot 80-jarigen, van wie er ook steeds meer zijn gevaccineerd, bleef het aantal besmettingen afgelopen week nagenoeg gelijk.

Welke test?

Het RIVM benadrukt nog eens dat mensen met klachten zich door de GGD moeten laten testen. Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de PCR-testen die door professionals worden afgenomen. Een zelftest is alleen bedoeld als "extra zekerheid" voor mensen zonder klachten. "Let er op dat je alleen zelftesten gebruikt van fabrikanten die toestemming hebben gekregen van de overheid om deze zelftest in Nederland aan te bieden", waarschuwt het RIVM ten slotte.