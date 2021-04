Alle Drentse voetballers die omkwamen in WOII sinds vandaag vindbaar

Alle namen van Drentse voetballers omgekomen in de Tweede Wereldoorlog zijn sinds vandaag vindbaar in de zoekmachine van Oorloglevens.

De toevoeging van de Drentse namen is het resultaat van een lopend onderzoek naar duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal dat in oktober vorig jaar is begonnen bij het Drents Archief in Assen.

Drentse primeur

Uitgangspunt is het oorlogsmonument van de KNVB, met daarop 2212 namen van omgekomen voetballers. Het onderzoek duurt in totaal twee jaar. Drenthe is de eerste provincie waarvan alle namen van de omgekomen voetballers te vinden zijn, zowel via hun achternaam als via hun club.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren wist in samenwerking met het Drents Archief en Martijn van Dijk dankzij nieuwe onderzoekstechnieken informatie te vinden over de overleden personen. Zo is nu duidelijk waar de slachtoffers vandaan komen en bij welke club ze speelden.

Complete lijst

Van de Vooren hoopt dat over twee jaar in de zoekmachine niet alleen de namen vindbaar zijn van de 2212 voetballers die worden genoemd op het KNVB-monument in Zeist, maar ook de honderden, wellicht duizenden, die hierop niet staan vermeld.

De complete lijst van Drentse oorlogsslachtoffers is te vinden op de website van Voetbalmonument. De namen vanuit de provincie Groningen worden als volgende toegevoegd

