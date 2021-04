Inschrijving sport- en cultuurkamp begonnen: ‘Vakantie niet voor iedereen vanzelfsprekend’

Met de caravan naar Zeeland, zonnen op het strand in Spanje of met het vliegtuig naar Londen. Het lijkt normaal om in de zomermaanden voor een aantal weken op vakantie te gaan. Maar voor veel gezinnen is dat helemaal niet zo. Dat blijkt ook het geval in Hoogeveen en de Wolden. Het aantal aanmeldingen voor een gratis sport- en cultuurkamp groeit elk jaar.

Het kamp is bedoeld voor kinderen die niet op zomervakantie kunnen vanwege een gebrek aan financiën of bijvoorbeeld een ziek familielid. De verwachting is dat er dit jaar veel aanmeldingen binnenkomen, vertelt Yvonne Hooijer, jongerenwerker bij Welzijn de Wolden. "Helaas lijkt het normaal te worden. Op de TV wordt nu ook de SIRE-campagne uitgezonden om aandacht te besteden aan kinderen in armoede. Het blijft toch lastig om het bespreekbaar te maken."

Naamsbekendheid

Het is de tiende keer dat de gemeenten Hoogeveen en de Wolden een zomerkamp organiseren. Tijdens de eerste jaren waren er zo'n vijf a zes aanmeldingen per jaar, dat is ondertussen flink toegenomen. "Elk jaar is er ruimte voor zestig kinderen", vertelt Hooijer. "Dertig voor Hoogeveen en dertig voor de Wolden. De plekken zijn snel gevuld, daaruit blijkt dus wel dat er veel vraag naar is."

Toch constateert Hooijer een positieve ontwikkeling. "De aanmeldingen komen nu sneller binnen. Dat heeft te maken met onze naamsbekendheid, maar ik denk ook dat gezinnen het makkelijker vinden om hun kinderen aan te melden. De drempel is lager en dat is een goed teken. Het is belangrijk dat kinderen gebruik kunnen maken van dit kamp, zo worden ze niet buitengesloten en komen ze met elkaar in contact."

Slag om de arm

De jongerenwerker vindt het mooi dat kinderen in aanraking komen met sporten en cultuur die ze normaal gesproken niet snel; ontdekken. "Een aantal jaren geleden hebben we bijvoorbeeld een rugby-clinic gehad. Dat is niet iets wat je dagelijks even oppakt", lacht ze.

Het kamp wordt in augustus gehouden en is in Zuidwolde, het is alleen nog afwachten of corona geen roet in het eten gooit. "Vorig jaar moesten we ook improviseren. We hopen natuurlijk op een kampweek, maar we zijn wel realistisch genoeg. Als de maatregelen toch weer worden aangescherpt gaan wij daarop anticiperen."